Diện mạo sân vận động 60.000 chỗ với mái vòm khổng lồ sau hơn 1 năm thi công

Sân vận động 60.000 chỗ với mái vòm nặng 8.600 tấn đang thành hình ở Hưng Yên

Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, nằm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ có quy mô khoảng 92 ha. Công trình được thiết kế với sức chứa 60.000 khán giả, diện tích khoảng 55.000 m², hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA để tổ chức những giải đấu thể thao quốc tế.

Dự án khởi công ngày 19/10/2025. Từ khi triển khai, công trường luôn duy trì hoạt động liên tục với nhiều ca làm việc trong ngày. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động nhằm bảo đảm tiến độ, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của công trình là hệ thống mái vòm quy mô lớn. Đến nay, kết cấu mái đã được nâng lên vị trí và độ cao theo thiết kế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thi công. Đây là công nghệ nâng mái lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam. Thay vì lắp dựng trực tiếp toàn bộ kết cấu ở độ cao lớn, hệ mái được tổ hợp trước, sau đó sử dụng hệ thống nâng chuyên dụng để đưa lên vị trí thiết kế.

Theo phương án kiến trúc, hệ mái sử dụng hai dầm vòm thép dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Tổng trọng lượng kết cấu mái vào khoảng 8.600 tấn. Phần mái còn được thiết kế với hai tấm màng xuyên sáng, mỗi tấm có kích thước 78 x 125 m. Hệ thống có khả năng đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút. Khi hoàn thiện, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động.

Ngoài hệ mái, công trình còn có hệ thống cửa kính tại khu vực end zone, với chiều cao 36 m và chiều rộng 55 m. Thiết kế này nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo không gian linh hoạt để phục vụ các hoạt động bên trong sân vận động.

Bên trong sân vận động, phần kết cấu chính của các khán đài đã cơ bản hoàn thành. Công nhân đang tập trung lắp đặt ghế ngồi, vệ sinh và hoàn thiện những hạng mục phục vụ khán giả.

Tại bốn khán đài A, B, C, D, các hàng ghế màu vàng đang dần xuất hiện. Ghế được vận chuyển đến từng khu vực để lắp đặt theo thiết kế. Sau khi hoàn thiện từng phần, công nhân sử dụng bạt và nylon che phủ nhằm hạn chế bụi bẩn trong quá trình tiếp tục thi công.

Ở khu vực khán đài C, nhiều hàng ghế đã được đưa đến và lắp đặt.

Trong khi đó, hệ thống lối đi bộ kết nối các tầng khán đài cũng đang được xây dựng, phục vụ việc di chuyển lên xuống của khán giả khi sân vận động đi vào hoạt động.

Ngay cạnh sân vận động chính, một nhà thi đấu đa năng có sức chứa khoảng 4.500 chỗ cũng đang được xây dựng. Hạng mục này nằm trong tổng thể tổ hợp thể thao, bổ sung không gian phục vụ các hoạt động tập luyện, thi đấu và sự kiện trong nhà.

Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, sân vận động PVF có quy mô lớn hơn sân vận động quốc gia Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ). Công trình được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, hướng tới khả năng tổ chức các trận đấu và giải thể thao quốc tế trong tương lai.

Dự án nằm trên trục đường tỉnh 379, kết nối khu vực cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3. Từ trung tâm Hà Nội, thời gian di chuyển đến sân vận động khoảng 30 phút. Vị trí này cũng có khả năng tiếp cận các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang, tạo thuận lợi cho việc di chuyển của khán giả từ nhiều khu vực.