Diện mạo sân vận động 135.000 chỗ ngồi sau 11 tháng thi công

Sân vận động VinFast - Trống Đồng nằm tại xã Thượng Phúc, thuộc Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội. Công trình có diện tích 73,3ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi

Theo thiết kế, sân vận động có hệ mái che đóng mở tự động, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hướng tới mô hình công trình thể thao xanh

Dự kiến trong tháng 11/2026, hệ trụ giàn kích nâng mái sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ hoàn thành và được vận hành thử nghiệm

Sau đó, sang tháng 12, nhà thầu phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành nâng phần mái thép tại phân khu đầu tiên

Tổng khối lượng kết cấu thép của dự án ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn. Nhiều cấu kiện thép đã được tập kết bên trong công trình, phục vụ quá trình tổ hợp và lắp dựng

Tính đến tháng 10/2026, khối lượng thi công hạng mục giàn trụ kích rút (màu đỏ) đạt khoảng 60%. Các trụ lớn đã cơ bản hoàn thành, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông phần còn lại

Cùng với sân vận động, các tuyến đường và hạ tầng kết nối khu vực dự án cũng đang được triển khai đồng loạt

Trục đường rộng 120m được đầu tư để tăng khả năng kết nối khu liên hợp thể thao với mạng lưới giao thông phía Nam Hà Nội

Sau khi hoàn thành, sân vận động dự kiến phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu quốc tế như ASIAD, Olympic và FIFA World Cup (Phối cảnh Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội)