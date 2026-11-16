Diện mạo nông thôn Hà Nội đổi thay từ phong trào 'Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp'

Diện mạo nông thôn đổi thay

Tại xã Suối Hai, những tuyến đường được bổ sung hệ thống chiếu sáng, những con ngõ được chỉnh trang, các tuyến đường hoa được người dân chăm sóc thường xuyên đang góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư. Những công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy đã trở thành hoạt động chung của cộng đồng, từng bước hình thành ý thức tự giác trong giữ gìn môi trường sống.

Người dân xã Suối Hai chung tay vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Ảnh: P.V

Với diện tích tự nhiên hơn 5.374ha, dân số trên 35.000 người, xã Suối Hai có địa bàn rộng, nhiều khu dân cư phân tán. Vì vậy, việc duy trì vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đòi hỏi sự tham gia thường xuyên của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân.

Triển khai phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, UBND xã đã tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, cụ thể hóa các tiêu chí thành những phần việc phù hợp với từng địa bàn. Đến nay, 9/9 thôn đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào, hình thành 44 tổ tự quản tại các khu dân cư.

Theo báo cáo của UBND xã Suối Hai, trong 9 tháng năm 2026, toàn xã có 238 tuyến đường, ngõ xóm được chiếu sáng, đạt tỷ lệ bình quân 84,11%. Địa phương đã lắp mới 452 bóng đèn, sửa chữa, thay thế 156 bóng. Cùng với đó, khoảng 1.097 cây xanh được trồng mới, 17 tuyến đường hoa được xây dựng và duy trì tại các khu dân cư.

Người dân xã Suối Hai tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hưởng ứng phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Ảnh: P.V

Nhiều tuyến đường ở xóm Đảo, xóm Đồi, xóm Đoàn Kết, khu vực Bát Đầm - Ao Vua, Cầu Gỗ - Trung Thượng - Xẩm được người dân tích cực chăm sóc, giữ gìn. Việc trồng cây, chăm sóc đường hoa không chỉ tạo cảnh quan xanh, đẹp mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ không gian chung.

Hoạt động vệ sinh môi trường cũng từng bước trở thành nền nếp. Trong 9 tháng, xã tổ chức 40 đợt ra quân tổng vệ sinh, thu hút khoảng 11.200 lượt người tham gia, thu gom 325 tấn rác. Có 154 tuyến đường được vệ sinh thường xuyên, tỷ lệ phân loại rác tại nguồn bình quân đạt 84%.

Đáng chú ý, phong trào còn khơi dậy tinh thần đóng góp của người dân trong xây dựng hạ tầng nông thôn. Tại ngõ số 8, thôn Yên Hồng, các hộ gia đình tự nguyện đóng góp hơn 20 triệu đồng để bê tông hóa tuyến đường dài khoảng 100m, giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Đặc biệt, toàn xã có 239 hộ tự nguyện hiến tổng cộng 4.467m2 đất làm đường. Riêng tại cụm dân cư Ké Mới, thôn Đức Thịnh, 33 hộ gia đình đã hiến 2.250m2 đất phục vụ triển khai tuyến đường từ tỉnh lộ 414 vào khu dân cư. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Vui hiến 250m², ông Nguyễn Trọng Hiếu hiến 217m2. Những đóng góp này thể hiện sự đồng thuận của người dân, tạo điều kiện hoàn thiện hạ tầng giao thông và cải thiện cảnh quan nông thôn.

Tuyến đường được cải tạo, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và cảnh quan nông thôn xã Suối Hai. Ảnh: P.V

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã ra mắt 11 mô hình “Ngôi nhà xanh”, gắn biển 8 tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, với tổng kinh phí 38,5 triệu đồng từ nguồn đóng góp của hội viên. Thông qua thu gom, phân loại phế liệu tái chế, mô hình vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai Lê Hào Quang, địa phương chú trọng phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, vận động người dân tham gia từ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh đến chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, nhân rộng những mô hình hiệu quả, đồng thời khắc phục những hạn chế về vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan tại một số khu dân cư.

Đưa phong trào vào nền nếp, gắn với phát triển du lịch

Nếu Suối Hai chú trọng phát huy sức dân trong chỉnh trang cảnh quan, xây dựng hạ tầng nông thôn thì tại xã Chuyên Mỹ, phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” còn được gắn với mục tiêu phát triển du lịch làng nghề, quảng bá hình ảnh địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và Hội thi “Điểm đến nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026, xã Chuyên Mỹ đã phát động phong trào “Ngày thứ Bảy xanh, Chủ nhật xanh”, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân vào việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn.

Lãnh đạo xã Chuyên Mỹ tham gia trồng cây xanh, hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Ảnh: P.V

Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của Chuyên Mỹ là việc phân công cụ thể trách nhiệm cho từng tổ chức, đoàn thể gắn với từng địa bàn. Các hoạt động tập trung vào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom và phân loại rác thải, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang nhà văn hóa và chăm sóc đường hoa.

Đặc biệt, xã lựa chọn bốn thôn Đồng Vinh, Chuôn Thượng, Ngọ và Bối Khê thuộc Điểm du lịch làng nghề Khảm trai - Sơn mài Chuyên Mỹ làm địa bàn trọng điểm để chỉnh trang cảnh quan.

Theo phân công, Đoàn Thanh niên xã phụ trách các tuyến đường tại thôn Chuôn Thượng; Hội Cựu chiến binh phụ trách thôn Ngọ; Hội Nông dân phụ trách thôn Bối Khê; Hội Liên hiệp Phụ nữ phụ trách tuyến đường tại thôn Đồng Vinh. Trường Tiểu học Chuyên Mỹ phối hợp trồng, chăm sóc cây xanh, cây hoa tại khu vực trước cổng trường.

Hưởng ứng phong trào, Đoàn Thanh niên xã Chuyên Mỹ đã phát huy vai trò xung kích trong bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn. Chỉ sau hai ngày ra quân, đoàn viên, thanh niên đã trồng mới 300m đường hoa, gồm 200 cây hoa vàng anh, 150 cây hoa ngũ sắc và 1.500 cây hoa bảy sắc cầu vồng.

Các lực lượng xã Chuyên Mỹ tham gia trồng cây, chỉnh trang cảnh quan nông thôn. Ảnh: P.V

Những tuyến đường hoa được hình thành góp phần tạo cảnh quan xanh, đẹp, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể cũng giúp địa phương có cơ sở theo dõi, kiểm tra và duy trì kết quả sau mỗi đợt ra quân.

Theo Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Vũ Văn Hữu, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là yếu tố quan trọng trong quảng bá hình ảnh, phát huy giá trị làng nghề truyền thống và phát triển du lịch địa phương. Mỗi tuyến đường sạch đẹp, mỗi hàng cây xanh, mỗi khuôn viên gia đình gọn gàng đều thể hiện nét văn hóa, sự thân thiện và trách nhiệm của người dân đối với quê hương.

Từ định hướng đó, xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học và các thôn đưa hoạt động “Ngày thứ Bảy xanh, Chủ nhật xanh” vào chương trình công tác thường xuyên, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng tuyến đường và khu vực công cộng.