Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Xuân Đỉnh: Đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật

Toàn cảnh đường Vành đai 2,5 qua Xuân Đỉnh. Video: Tuấn Anh

Đoạn Vành đai 2,5 qua phường Xuân Đỉnh dài khoảng 582m đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật sau khoảng 3 tháng tăng tốc thi công.

Tuyến đường rộng khoảng 50m, từng chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, hiện tiếp tục hoàn thiện cây xanh, vỉa hè, dải phân cách và các hạng mục an toàn giao thông. Khi hoàn thành, tuyến sẽ tăng kết nối giữa Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn và khu vực Nguyễn Hoàng Tôn.

Công nhân tưới nước cho phần cây, cỏ mới trồng trên dải phân cách sau khi mặt đường đã được thảm nhựa. Ảnh: Tuấn Anh

Toàn cảnh đoạn Vành đai 2,5 qua Xuân Đỉnh sau khi thông xe kỹ thuật; các dải phân cách chạy liên tục giữa các làn đường. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực nút giao trong giai đoạn thi công trước khi được trải nhựa và hoàn thiện mặt đường. Ảnh: Tuấn Anh

Công trường đoạn tuyến trong thời điểm tăng tốc thi công, nhiều hạng mục mặt đường, vỉa hè và dải phân cách được triển khai đồng thời. Ảnh: Tuấn Anh

Từ trên cao, mặt đường từng bước được trải nhựa, trong khi các hạng mục hai bên tuyến vẫn tiếp tục thi công. Ảnh: Tuấn Anh

Máy móc tập trung trên công trường trong giai đoạn hoàn thiện lớp mặt đường và các hạng mục phụ trợ. Ảnh: Tuấn Anh

Cây xanh tiếp tục được trồng bổ sung trên tuyến, một trong những hạng mục cuối trước khi công trình được hoàn thiện.. Ảnh: Tuấn Anh

Các làn đường cơ bản hoàn chỉnh cho thấy toàn bộ trục đường rộng khoảng 50m xuyên qua khu dân cư và các khu đô thị phía tây bắc Hà Nội. Quy mô dự án dài khoảng 582m.