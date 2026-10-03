Diện mạo mới từ những không gian công cộng ở phường Lào Cai

Không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, các công trình còn mở thêm những khoảng không gian xanh, nơi vui chơi, tập luyện thể thao và sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Việc đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng và không gian công cộng góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị phường Lào Cai sau sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới nâng cao chất lượng sống, để người dân được trực tiếp thụ hưởng những tiện ích từ quá trình đầu tư, chỉnh trang đô thị.

Quảng trường Tráng A Pao sau khi được chỉnh trang.

Quảng trường Tráng A Pao là nơi vui chơi, rèn luyện thể thao của các em nhỏ vào mỗi buổi chiều.

Hệ thống chiếu sáng và cảnh quan công viên Nhạc Sơn được cải tạo, sửa chữa, tạo không gian sáng, đẹp, thuận tiện cho người dân đi bộ, tập thể dục.

Đường Phan Đình Phùng, đường Lương Thế Vinh được cải tạo, nâng cấp; khu vực bến xe tỉnh cũ được chỉnh trang, tạo không gian rộng rãi cho người dân vui chơi, giải trí.

Không gian xanh cùng sân cỏ nhân tạo là nơi học sinh thoải mái vui chơi, luyện tập thể thao.

Người dân phường Lào Cai có thêm điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên.

Khu thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời được lắp đặt tại tiểu công viên Phố Mới, thuận tiện cho người dân tập luyện.

Nhà văn hóa được đầu tư khang trang, thoáng mát.

Quảng trường ga Lào Cai khang trang hơn sau khi được đầu tư 12 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp.

Vỉa hè khu vực Đền Thượng được chỉnh trang, rộng rãi và thoáng đãng hơn trước.

Người dân phường Lào Cai trực tiếp hưởng lợi từ việc đầu tư, chỉnh trang đô thị.

Sáng sớm và chiều tối, các không gian công cộng trở thành nơi gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng của nhiều lứa tuổi.