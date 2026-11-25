Video: Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống.

Toàn cảnh Đại lộ Lê Lợi sau khi hoàn thành đã rộng rãi khang trang, tạo diện mạo mới cho không gian đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi có chiều dài khoảng 1,5km, từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngã tư Phú Sơn - điểm đầu dự án, được mở rộng, chỉnh trang, tạo không gian thông thoáng và tăng khả năng kết nối với các tuyến giao thông hiện hữu.

Mặt đường được mở rộng lên 43m, trong đó nền đường rộng 30m, hai chiều lưu thông được phân tách bằng dải phân cách cứng, góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến đường.

Hệ thống vỉa hè được lát đá xanh đồng bộ, kết hợp bó vỉa, cây xanh và hệ thống chiếu sáng, góp phần hoàn thiện cảnh quan đô thị.

Dải phân cách giữa tuyến đường được trồng cây xanh, bố trí các bồn hoa, tạo điểm nhấn cảnh quan và không gian xanh cho đại lộ.

Khu vực chợ cầu Đống có sự thay đổi rõ nét sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, phá dỡ các công trình cũ và chỉnh trang cảnh quan hai bên đại lộ.

Các nút giao thông trên tuyến được mở rộng, tổ chức lại không gian lưu thông, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực đô thị trung tâm.

Hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch, đèn tín hiệu giao thông được hoàn thiện, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nút giao Nhồi - điểm cuối dự án được mở rộng với nhiều nhánh đường kết nối, tạo thuận lợi cho việc lưu thông đến Cảng hàng không Thọ Xuân và các khu vực phía Tây của tỉnh.

Đại lộ Lê Lợi sau mở rộng không chỉ góp phần giải quyết áp lực giao thông mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan, thúc đẩy quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị Thanh Hóa.