Diện mạo mới của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bước vào đợt FIFA Days tháng 11 với mục tiêu tìm kiếm thêm những nhân tố chất lượng cho nhiều hành trình lớn trong tương lai. Bên cạnh việc thử nghiệm đội hình, ban huấn luyện cũng cần tính toán bài toán thể lực bởi nhiều tuyển thủ đã trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cả CLB lẫn đội tuyển. Việc thiếu vắng nhiều cầu thủ vốn đã quen với cách vận hành của đội tuyển khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự, nhất là ở những vị trí thường xuyên có sự phối hợp giữa các tuyển thủ.

Trước ngày ra quân ở Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ mong muốn đội tuyển giành chiến thắng trong cả hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây là hai trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2026, cũng là dịp để nhà cầm quân người Hàn Quốc rà soát lực lượng sau một năm có nhiều biến động.

HLV Kim Sang-sik sẽ tlàm mới đội hình tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong danh sách triệu tập lần này, phần lớn là những tân binh hoặc những cầu thủ ít thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trước đây, HLV Kim Sang-sik sẽ hướng đến mục đích thử nghiệm đội hình, làm mới chiến thuật, chuẩn bị lâu dài cho tương lai. Vì vậy, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ trình làng diện mạo khác rất nhiều so với những giải đấu trước đây.

Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Việt hoặc Trần Trung Kiên có thể được trao cơ hội. Trên hàng hậu vệ, trung vệ Nguyễn Thành Chung sẽ là hạt nhân dìu dắt những trung vệ trẻ ít có kinh nghiệm đá cho đội tuyển, như Nguyễn Nhật Minh, Lương Chí Khải, Nguyễn Đức Anh hay Phạm Lý Đức, hay Nguyễn Hồng Phúc. Sự hiện diện của Thành Chung sẽ mang đến kinh nghiệm và khả năng chỉ huy cho hàng thủ. Hai cầu thủ chạy cánh rất có thể là Phạm Minh Phúc và Khuất Văn Khang.

Ở khu vực giữa sân, cả Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long và Đỗ Hoàng Hên đều vắng mặt. Do đó, những gương mặt mới sẽ cạnh tranh lấy suất đá chính để thể hiện năng lực. Đây là cơ hội để những tiền vệ trung tâm như Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Vĩnh Nguyên, Lê Quốc Nhật Nam hay Nguyễn Thái Quốc Cường được thử sức. Trong các tiền vệ trung tâm góp mặt ở đợt tập trung lần này, Minh Khoa và Quốc Cường là hai gương mặt quen thuộc, có nhiều kinh nghiệm đồng hành với HLV Kim Sang-sik các giải đấu lớn trước đây.

Hàng tiền đạo tiếp tục có những nhân tố nhập tịch mới là Olaha Mạnh Đức. Nhiều khả năng tiền đạo này sẽ được thử sức cùng Nguyễn Đình Bắc ở vị trí trung phong. Cả hai đều đang có phong độ khá tốt tại CLB chủ quản, được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam nhờ khả năng di chuyển rộng và phối hợp linh hoạt. Tuy nhiên, việc Đình Bắc đang trải qua mật độ cày ải dày đặc mọi cấp độ nên HLV Kim Sang-sik cũng phải tính toán việc đưa tiền đạo này vào sân.

Ở hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam còn có Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Trần Việt Cường và Nguyễn Đăng Dương. Việt Cường và Đăng Dương đang có phong độ cao trong màu áo của Becamex TP Hồ Chí Minh và Hưng Yên, còn Văn Tùng cũng đang chơi khá ấn tượng ở V-League trong màu áo Hà Nội FC.

Vị trí tiền đạo cánh, nhiều khả năng Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn sẽ được thử nghiệm.

Việt Nam chưa từng thua Đài Bắc Trung Hoa trong 3 lần gặp nhau trước đây (2 thắng, 1 hòa).

Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng 176 thế giới, kém tuyển Việt Nam 77 bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Dù có các cầu thủ nhập tịch Jhon Benchy gốc Haiti, hay Jacobs Odo (Hà Lan), đội bóng này vẫn không được đánh giá cao bằng đội tuyển Việt Nam trên khía cạnh sức mạnh tập thể và liên kết các tuyến.

Với sự chênh lệch đáng kể về thứ hạng FIFA, thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn, nhưng điều đáng chờ đợi không chỉ là một chiến thắng. Bởi đây còn là dịp để chiến lược gia người Hàn Quốc thử nghiệm những nhân tố mới, kiểm chứng chiều sâu đội hình và tìm kiếm phương án nhân sự hướng tới VCK Asian Cup 2027.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 11/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).