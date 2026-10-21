Diện mạo mới của sân bay Long Thành trên chặng nước rút
Sáng 21-10, ghi nhận tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang thi công giai đoạn nước rút. Đến nay, tổng sản lượng thực hiện dự án đạt hơn 85,5%.
Sáng 21-10, ghi nhận tại công trường sân bay Long Thành, hàng ngàn công nhân, kỹ sư trong và ngoài nước đang tất bật thi công, lắp đặt các thiết bị công nghệ. Nhiều hạng mục quan trọng đã sẵn sàng vận hành, diện mạo sân bay lớn nhất Việt Nam ngày càng rõ nét.
Khu vực nhà ga hành khách đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt các hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại. Trong đó, nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống xử lý hành lý, quy trình phục vụ hành khách, dịch vụ... đã vận hành thử thành công trong chương trình ORAT (Chuẩn bị sẵn sàng khai thác và chuyển giao hoạt động sân bay).
Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành giai đoạn 1 (các công trình thiết yếu), tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt hơn 73.869 tỷ đồng, tương đương 85,55% giá trị hợp đồng.
Hiện nay, 12/16 gói thầu cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ đưa vào khai thác trong tháng 12-2026; 8 gói thầu đang bám sát tiến độ, với nhiều hạng mục đã đạt trên 90% khối lượng.
Hiện nay, các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục giai đoạn về đích, nhất là tại 4 gói thầu nằm trên đường găng, bao gồm: gói 5.10 - thi công công trình nhà ga hành khách; gói 4.8 - thi công hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói 7.8 - thi công nhà ga hàng hóa số 1 và gói 11.5 - thi công nhà để xe.
>>> Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại công trường sáng 21-10. Ảnh: XUÂN TRUNG
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dien-mao-moi-cua-san-bay-long-thanh-tren-chang-nuoc-rut-post877641.html