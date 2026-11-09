Diện mạo mới của 'lá phổi xanh' lớn nhất Đà Nẵng

Sau hơn một năm nâng cấp, cải tạo với tổng vốn đầu tư gần 673 tỉ đồng, Công viên 29 tháng 3 (Đà Nẵng) đã dần hoàn thiện diện mạo mới với nhiều hạng mục cảnh quan, tiện ích hiện đại. Điểm nhấn nổi bật là công trình kiến trúc “Chiếc nhẫn Hòa bình” kết hợp hệ thống nhạc nước, âm thanh và ánh sáng trên mặt hồ

Công viên 29 tháng 3 có diện tích hơn 20ha, nằm giữa các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Đây là công viên có quy mô lớn nhất khu vực trung tâm thành phố, được ví như “lá phổi xanh”, đồng thời là không gian vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân

Ghi nhận những ngày qua, sau hơn một năm triển khai dự án nâng cấp, cải tạo, nhiều hạng mục tại công viên đã cơ bản hoàn thành, tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại hơn. Không gian cảnh quan được chỉnh trang đồng bộ, hướng đến xây dựng một điểm đến xanh, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn và sinh hoạt văn hóa của người dân, du khách

Điểm nhấn đáng chú ý của công viên là công trình kiến trúc “Chiếc nhẫn Hòa bình” vươn ra mặt hồ trung tâm

Công trình được thiết kế ôm một phần mặt hồ, tích hợp hệ thống cột phun nước, âm thanh và chiếu sáng, tạo không gian biểu diễn nghệ thuật ngoài trời kết hợp trình diễn nhạc nước

Phần mái công trình gây chú ý với hệ thống thanh bê tông giả gỗ kết hợp các tấm ốp màu cam, tạo điểm nhấn kiến trúc

Các tuyến đường dạo được bố trí kết nối hài hòa với mặt nước, mở ra không gian thoáng đãng để người dân, du khách tản bộ, ngắm cảnh. Hệ thống lan can kính dọc các lối đi cũng được lắp đặt nhằm bảo đảm an toàn

Bên cạnh đó, bến thuyền kết hợp sàn ngắm cảnh được thiết kế vươn ra mặt hồ, tạo thêm điểm dừng chân để người dân và du khách chụp ảnh, thư giãn, thưởng ngoạn cảnh quan. Nhiều hạng mục tiện ích khác như khu vệ sinh, sân khấu ngoài trời, bãi đỗ xe, khu thể dục cũng được đầu tư, bổ sung

Đáng chú ý, hệ thống cây xanh hiện hữu được giữ gìn tối đa trong quá trình cải tạo, góp phần bảo tồn bóng mát tự nhiên và cảnh quan đặc trưng của công viên

Theo ông Trương Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng công trình, đến nay dự án đã hoàn tất các hạng mục. Những ngày qua, hệ thống nhạc nước được vận hành thử nghiệm, chuẩn bị phục vụ người dân và du khách khi công viên mở cửa trở lại. Một số công nhân vẫn đang thực hiện các công đoạn chỉnh trang cuối cùng

Dự kiến giữa tháng 11.2026, các đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể các hạng mục trước khi bàn giao công trình cho UBND phường Thanh Khê quản lý, vận hành

Với diện mạo mới cùng hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ, Công viên 29 tháng 3 được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là không gian xanh quan trọng của trung tâm Đà Nẵng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo thêm địa điểm vui chơi, giải trí và kết nối cộng đồng. Không chỉ là điểm nhấn cảnh quan đô thị, công viên còn mang ý nghĩa như một biểu tượng về tinh thần yêu chuộng hòa bình của thành phố.