Diện mạo mới của đường Vành đai 2,5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội thông xe kỹ thuật nhiều đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5, đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực Đầm Hồng - Thượng Đình, mặt đường Vành đai 2,5 đang dần hoàn thiện.

Một phần tuyến đã được thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe lưu thông qua khu vực.

Việc sớm hoàn thiện các đoạn tuyến Vành đai 2,5 góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc và giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn.

Tại đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, khoảng 300 m tính từ đầu tuyến phía đường Nguyễn Trãi đến khu vực cầu Thượng Đình đã được đưa vào lưu thông.

Hệ thống chiếu sáng, cảnh quan, bồn hoa và vỉa hè hai bên cơ bản hoàn thành.

Các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc để triển khai những hạng mục còn lại, trong đó có lát đá vỉa hè và lắp đặt biển báo giao thông, hướng tới hoàn thiện đồng bộ tuyến đường.

Việc thông xe kỹ thuật đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình triển khai tuyến Vành đai 2,5, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của thành phố.

Tại đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, không khí trong ngày 10/10 trở nên sôi động.

Tuyến đường có mặt cắt rộng, dải phân cách giữa được bố trí cây xanh, hoa cảnh, cùng hệ thống chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ.

Mặt đường đã được thảm nhựa, các vạch kẻ đường và biển báo chỉ dẫn cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông.

Trong khi đó, một số hạng mục trên tuyến vẫn đang được thi công.

Trong ngày tuyến đường thông xe kỹ thuật, nhiều người dân có mặt tại khu vực để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, ngày 28/9, đoạn Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây cũng được thông xe kỹ thuật.

Tuyến đường dài khoảng 582 m, giữ vai trò kết nối khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), khu đô thị Ngoại giao đoàn và khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa các khu đô thị phía Tây Bắc Hà Nội.