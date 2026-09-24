Diện mạo mới của Cầu Đuống sau 3 năm thi công

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống gồm hai công trình quan trọng là cầu đường sắt dài khoảng 280m xây dựng ở phía thượng lưu và cầu đường bộ dài khoảng 382m nằm phía hạ lưu cầu Đuống hiện hữu.

Dự án được khởi công tháng 7/2023, gồm hai hợp phần là cầu đường sắt và cầu đường bộ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.848,6 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo tiến độ ban đầu, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025.

Song, do công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, các nhà thầu không có đủ mặt bằng để tổ chức thi công đồng bộ. Vì vậy, thời gian hoàn thành dự án đã được điều chỉnh sang cuối năm 2026.

Ngày 20/9 vừa qua, sau 3 năm thi công, nhịp chính cầu đường sắt Đuống thuộc Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống đã được hợp long, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng công trình giao thông quy mô lớn ở phía Đông Bắc Hà Nội.

Sau hợp long, hiện nhà thầu đang thi công các hạng mục hoàn thiện như lan can, bê tông nhựa mặt cầu…

Ghi nhận tại công trường dự án, nhiều máy móc, nhân công đang tập trung đẩy mạnh hoàn thiện phần mặt cầu, đường dẫn và các công trình phụ trợ.

Hiện, dự án cầu Đuống mới đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cuối cùng của nhịp chính vượt sông, dầm thép đã được đặt vào kết nối giữa 2 nhịp của cầu chính, chờ đổ bê tông hợp long cầu.

Khi hoàn thành, cầu Đuống mới sẽ thay thế cầu Đuống hiện hữu. Cầu Đuống là một trong hai cầu quay đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam (hoàn thành năm 1902 cùng với cầu Tam Bạc).

Máy móc, công nhân đang thi công tại công trường khẩn trương hoàn thiện các hạng mục dự án.

Khi hoàn thành, cầu Đuống mới sẽ thay thế cầu Đuống hiện hữu. Cầu Đuống là một trong hai cầu quay đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam (hoàn thành năm 1902 cùng với cầu Tam Bạc). Cầu Đuống mới bao gồm cả cầu đường sắt và cầu đường bộ đều được nâng lên cao 9,5 m (so với hơn 2 m của cầu cũ) giúp tháo nút thắt của tuyến vận tải thuỷ, giúp tàu lớn qua lại dễ dàng.

Cầu Đuống mới được kỳ vọng sẽ góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Hà Nội, tăng cường kết nối với Bắc Ninh, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 1, đặc biệt trong các dịp cao điểm và lễ, Tết. Công trình cũng sẽ nâng cao năng lực kết nối giữa hai bờ sông Đuống và cải thiện khả năng lưu thông trên cửa ngõ phía Đông của Thủ đô.