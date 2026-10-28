Diện mạo mới cho nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6, cửa ngõ Tây Nam Hà Nội

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, tổng chiều dài hơn 112km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô và mở rộng không gian phát triển kinh tế của Thủ đô cùng các địa phương lân cận.

Trong giai đoạn 1, tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được quy hoạch 8 nút giao liên thông lớn. Trong đó, nút giao với Quốc lộ 6 tại phường Yên Nghĩa giữ vai trò kết nối giao thông quan trọng ở cửa ngõ Tây Nam Hà Nội, liên thông tuyến vành đai với trục đường hướng tâm và mạng lưới giao thông khu vực.

Trên công trường, những phiến dầm kích thước lớn đang được lắp đặt, tạo hình cho kết cấu cầu vượt. Các nhánh đường dẫn lên xuống cũng dần lộ diện, từng bước định hình tổng thể nút giao.

Những phiến dầm bê tông lớn được tập kết, chuẩn bị lắp đặt tại khu vực cầu vượt. Đây là một trong những hạng mục quan trọng để hình thành kết cấu nút giao khác mức.

Nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6 là một trong 8 nút giao liên thông lớn thuộc giai đoạn 1 của dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Công trường nằm sát Quốc lộ 6, trục giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các địa phương phía Tây Bắc. Hoạt động thi công diễn ra bên cạnh dòng phương tiện lưu thông liên tục.

Các hạng mục cầu vượt và đường dẫn được triển khai trong khu vực có mặt bằng hạn chế. Công tác thi công cần được phối hợp chặt chẽ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông hiện hữu.

Từ trên cao, các tuyến đường dẫn và kết cấu cầu tạo nên những đường nét rõ ràng hơn cho nút giao.

Khi hoàn thiện, công trình sẽ giúp phương tiện chuyển hướng thuận lợi giữa Vành đai 4 và Quốc lộ 6.

Nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ Tây Nam Hà Nội, nâng cao năng lực kết nối giữa tuyến vành đai với các trục giao thông hướng tâm của Thủ đô.