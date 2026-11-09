Diện mạo mới cho không gian biển Thuận An

Video: Cận cảnh dự án Hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, TP Huế.

Những ngày này, trên công trường dự án Hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An (TP Huế), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng chục máy móc, thiết bị cơ giới cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đang tập trung triển khai các hạng mục, chạy đua với thời gian để đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Toàn cảnh dự án.

Dự án được UBND TP Huế phê duyệt tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 9-4-2026, với tổng mức đầu tư 117,846 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình có tổng diện tích thu hồi khoảng 14,48 ha, trong đó khu vực trung tâm rộng 1,42 ha được tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng.

Không khí thi công trên công trường diễn ra khẩn trương.

Theo thiết kế, điểm nhấn của dự án là quảng trường rộng hơn 5.011 m², được lát đá Granite kết hợp trồng thảm cỏ xanh. Để bảo vệ khu vực quảng trường trước tác động của triều cường và sóng biển, tuyến kè kiên cố dài khoảng 190 m cũng được xây dựng đồng bộ.

Các tổ đội công nhân được bố trí theo từng hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Bên cạnh đó, hai khu công viên với tổng diện tích 3.441 m² được quy hoạch các không gian nghỉ ngơi, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Trong đó có nhà dịch vụ kết hợp khu vệ sinh rộng khoảng 85 m², hệ thống ghế ngồi, bãi đỗ xe ô tô, thảm cỏ, cây xanh trang trí và hệ thống điện chiếu sáng đô thị.

Công nhân đang lát đá nền quảng trường.

Dự án còn đầu tư xây dựng hai tuyến đường nội bộ với tổng chiều dài khoảng 229 m, kết nối các hạng mục trong khu vực. Tuyến đường thứ nhất có mặt cắt ngang rộng 48 m, tuyến thứ hai rộng 16,5 m. Mặt đường sử dụng bê tông xi măng, vỉa hè lát đá Granite, có thiết kế lối lên xuống dành cho người khuyết tật.

Khu vực nhà dịch vụ gần hoàn thành phần thô.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ như hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy, thu gom nước thải độc lập và đường ống viễn thông ngầm cũng được triển khai đồng bộ, hướng đến hình thành không gian công cộng có hạ tầng hoàn chỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, diện tích giải phóng mặt bằng tại khu vực trung tâm rộng 1,42 ha đã hoàn thành 100%, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công. Đối với 13,05 ha còn lại, công tác bồi thường, hỗ trợ và kiểm kê tài sản đang được các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Hiện nay các hạng mục chịu ảnh hưởng tiến độ của thời tiết đã hoàn thành.

Trong đó, công tác bồi thường, di dời khoảng 1.871 ngôi mộ đã được phê duyệt Đợt 1 và Đợt 2 cho 367 hộ dân, với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Khoảng 600 ngôi mộ còn lại cùng 79 hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng đang được tập trung kiểm kê để hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.

Ghi nhận tại công trường, nhiều phương tiện cơ giới hoạt động liên tục, phối hợp thực hiện các công đoạn san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật và lát đá nền quảng trường. Các tổ đội công nhân được bố trí theo từng hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ chung. Đến nay, khối lượng thi công tổng thể của dự án đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng.

Các công nhân đang nỗ lực hoàn thành chi tiết hạng mục.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, nhiều hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, công tác san nền quảng trường, công viên 1, công viên 2 và tuyến kè bảo vệ quảng trường đạt 100%. Phần nền bê tông quảng trường chính đạt khoảng 90%; hạng mục kè mái đá hộc đã hoàn thành 7/8 bồn hoa cảnh quan. Khu vực nhà dịch vụ hoàn thành khoảng 85% phần xây lắp thô.

Máy móc hoạt động liên tục trên công trường.

Đối với hệ thống hạ tầng giao thông, nhà thầu đã hoàn thành tuyến thoát nước mưa, thi công lớp nền K98 và cấp phối đá dăm mặt đường. Hệ thống ống hạ ngầm cáp điện cũng đạt khoảng 95% khối lượng theo hợp đồng.

Một kỹ sư giám sát tại công trường cho biết, quá trình thi công chịu ảnh hưởng nhất định bởi điều kiện thời tiết vùng ven biển. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động bố trí nhân lực, tăng cường ca làm việc, huy động máy móc để duy trì tiến độ. Các công đoạn lát đá sân quảng trường, đổ bê tông nền đường đều được kiểm soát chặt chẽ về yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và mỹ thuật công trình. Hiện nay các hạng mục chịu ảnh hưởng tiến độ của thời tiết đã hoàn thành, các hạng mục còn lại nếu trời mưa vẫn che bạt được để thi công.

Công trình cải tạo cảnh quan dần lộ diện.

Không chỉ là dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình còn được kỳ vọng tạo thêm không gian công cộng có chất lượng cho khu vực biển Thuận An. Khi hoàn thành, quảng trường và các khu công viên sẽ trở thành địa điểm vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi và tổ chức các hoạt động văn hóa, cộng đồng cho người dân địa phương cũng như du khách.

Việc đầu tư chỉnh trang không gian ven biển cũng mở ra thêm dư địa phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng biển Thuận An. Qua đó, công trình được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan, cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Với khối lượng thi công hiện đạt khoảng 67%, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu bàn giao và đưa công trình vào sử dụng ngày 21-12-2026. Khi hoàn thành, công viên văn hóa đa năng biển Thuận An sẽ góp phần hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, tạo thêm điểm đến cho du lịch biển Huế.