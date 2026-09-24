Diện mạo mới bến xe buýt ở cửa ngõ phía Nam TPHCM

Bến xe buýt Quận 8 (phường Bình Đông, TPHCM) là một trong những đầu mối vận tải hành khách công cộng ở khu vực phía Nam thành phố, kết nối nhiều tuyến đến các khu vực khác. Sau thời gian dài hoạt động, bến vừa được chỉnh trang, nâng cấp nhiều hạng mục, góp phần cải thiện cảnh quan và tổ chức giao thông trên đường Tạ Quang Bửu, Quốc lộ 50.

Với diện tích 7.345,6m², Bến xe buýt Quận 8 được chỉnh trang nhiều hạng mục. Hành lang đón - trả khách được cải tạo, lắp mái che, bảng thông tin LCD và bổ sung ghế chờ. Các đảo dẫn hướng giao thông được tăng cường cây xanh, cổng ra vào cũng được sửa chữa, lắp bảng tên bến bằng đèn LED.

Đáng chú ý, cổng ra vào Bến xe buýt Quận 8 được tổ chức lại. Trước đây, bến có hai lối riêng, gồm cổng vào trên Quốc lộ 50 và cổng ra trên đường Tạ Quang Bửu. Sau cải tạo, toàn bộ xe buýt ra vào qua cổng trên đường Tạ Quang Bửu. Phương án này kết hợp với lối rẽ phải liên tục từ Quốc lộ 50 vào đường Tạ Quang Bửu, được kỳ vọng hạn chế ùn tắc trước cổng bến.

Anh Châu Thanh Long (phường Bình Đông, TPHCM), nhà đối diện Bến xe buýt Quận 8, cho biết trước đây khu vực này thường ùn tắc 1-2 giờ vào giờ cao điểm do xe ra vào theo hai hướng, cùng tình trạng hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường.

Theo anh Long, sau khi cải tạo, bến xe khang trang, sạch sẽ hơn. Nhà chờ có mái che, các tuyến được phân khu rõ ràng, trong khi việc tổ chức lại lối ra vào giúp khu vực trước bến thông thoáng hơn.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, cho biết công trình nâng cấp, sửa chữa Bến xe buýt Quận 8 đã hoàn thành gần 100%. Các khu vực đón, trả khách và lối ra vào được tổ chức lại, tạo thuận lợi hơn cho hành khách và tài xế.

Theo ông Thạnh, Trung tâm đang tiếp tục hoàn thiện cảnh quan, nghiên cứu bổ sung cây xanh tại các nhà chờ nhằm giảm oi bức trong những ngày nắng nóng. Việc nâng cấp bến nằm trong kế hoạch chỉnh trang một số bến xe buýt trên địa bàn TPHCM, hướng đến nâng chất lượng phục vụ và tăng khả năng kết nối của mạng lưới giao thông công cộng.

Tại Bến xe buýt Quận 8, mái vòm lợp tấm polycarbonate được lắp dọc hành lang đón - trả khách, giúp che nắng, mưa. Các điểm chờ được phân khu rõ ràng, hành khách chỉ cần ngồi đúng vị trí, xe buýt sẽ đón tại điểm quy định, thay vì phải di chuyển tìm xe như trước.

Nhà chờ được vệ sinh, thay mới ghế ngồi và bố trí lại không gian. Bà Võ Thị Ra, người thường đi xe buýt khoảng 3 lần mỗi tháng, cho biết trước đây bến khá cũ, mặt đường xuống cấp và ít mái che. Nay khu vực chờ đã sạch sẽ, có mái che, việc lên xuống xe cũng thuận tiện hơn.

“Giờ đẹp, lịch sự rồi. Cô đi lại khó khăn nhưng có người phụ xách giỏ, dìu lên xuống nên thấy yên tâm hơn”, bà Ra chia sẻ.

Bến cũng được lắp thêm camera giám sát, camera AI kiểm soát phương tiện ra vào và hệ thống thông tin, liên lạc. Hệ thống thoát nước, phòng cháy chữa cháy được cải tạo, đồng thời bổ sung cây xanh, góp phần tạo không gian thông thoáng và an toàn hơn.

Hiện Bến xe buýt Quận 8 có 8 tuyến, gồm 6 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến liên tỉnh đi Tây Ninh, Tiền Giang. Mỗi ngày, bến phục vụ khoảng 5.000 lượt hành khách. Lượng khách có xu hướng tăng sau khi hạ tầng được cải thiện, cùng với tác động từ chính sách miễn vé xe buýt.

Sau khi được chỉnh trang, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng kỳ vọng diện mạo mới của bến sẽ góp phần thu hút người dân sử dụng xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại và giảm áp lực giao thông trên địa bàn.