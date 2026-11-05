Diện mạo khu tái định cư 230 tỷ đồng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao ở Quảng Trị

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, tại công trường dự án Khu tái định cư số 1 phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, diện mạo khu dân cư mới đang từng bước hình thành trên diện tích khoảng 13,5ha.

Toàn cảnh khu tái định cư số 1 rộng khoảng 13,5ha, được đầu tư 230 tỷ đồng ở phường Đồng Sơn, để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sau giai đoạn san gạt mặt bằng, các hạng mục nền đất cơ bản hoàn thành, những tuyến đường giao thông nội khu đang tiếp tục được triển khai. Từ mặt bằng được quy hoạch thành 189 lô đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang từng bước được đầu tư để hình thành khu tái định cư đồng bộ, phục vụ nhu cầu an cư của người dân thuộc diện di dời.

Dự án có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình quan trọng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo tiến độ, giá trị khối lượng thi công được nghiệm thu đến nay đạt hơn 54,2 tỷ đồng, tương đương 40,6% giá trị hợp đồng.

Hạng mục san nền đạt hơn 93% khối lượng, trong khi hệ thống giao thông nội khu tiếp tục được thi công.

Mặt bằng khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành công tác san nền, các hạng mục hạ tầng đang tiếp tục được triển khai.

Trong đó, hạng mục san nền đạt 93,4% khối lượng, cơ bản hoàn thành. Phần giao thông nội khu đạt khoảng 45,4%. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác đang tiếp tục được triển khai.

Dù mặt bằng và nền đất cơ bản đã thành hình, tiến độ các hạng mục vẫn chưa đồng đều. Đáng chú ý, hệ thống cấp nước, cấp điện, chiếu sáng và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa được triển khai đồng bộ. Đây là những phần việc cần được tập trung đẩy nhanh để bảo đảm khả năng hoàn thiện toàn khu.

Về công tác giải phóng mặt bằng, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND phường Đồng Sơn phê duyệt cho 61/63 hộ dân bị ảnh hưởng. Những phần việc còn lại cần tiếp tục được phối hợp xử lý nhằm bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Hữu Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Sơn cho biết, địa phương vừa tổ chức kiểm tra thực địa tiến độ thi công Khu tái định cư số 1 và ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, song cũng yêu cầu khẩn trương khắc phục những hạng mục còn chậm, nhất là các phần việc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật.

Ông Nguyễn Hữu Phước yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao.

Đối với những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và bàn giao hạ tầng kỹ thuật, các bộ phận chuyên môn cần chủ động phối hợp tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lãnh đạo phường Đồng Sơn cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch thi công cụ thể cho từng hạng mục, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, phấn đấu sớm hoàn thành khu tái định cư, tạo quỹ đất bố trí nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.