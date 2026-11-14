Diện mạo khu nhà ở xã hội hơn 1.000 căn hộ ở Hà Nội trước ngày đón cư dân

Dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City được khởi công vào tháng 3/2025, tại khu đô thị mới Kim Chung. Công trình do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 2,4ha, gồm ba đơn nguyên chung cư ký hiệu CT3A, CT3B và CT3C. Mỗi tòa có quy mô 12 tầng và một tum, tổng cộng cung cấp 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội và 175 căn hộ thương mại.

Với quy mô này, công trình được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình, thấp, đồng thời hình thành một khu dân cư mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội.

Trước đó, liên danh chủ đầu tư tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê căn hộ nhà ở xã hội tại dự án. Giá bán được công bố ở mức 18,4 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và phí bảo trì 2%. Tùy diện tích, giá trị mỗi căn hộ dao động khoảng 915 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là mức giá được nhiều người có nhu cầu tìm kiếm nhà ở quan tâm trong bối cảnh giá căn hộ thương mại tại Hà Nội đang tạo áp lực lớn lên khả năng chi trả của các gia đình trẻ và người lao động.

Ghi nhận tại công trường giữa tháng 11/2026, diện mạo ba tòa chung cư đã dần hoàn thiện. Phần thô công trình cơ bản hoàn thành, bề mặt bên ngoài các tòa nhà đã được sơn.

Hiện máy móc và nhân lực của các nhà thầu tiếp tục được huy động để triển khai những hạng mục còn lại.

Ở khu vực bên ngoài, công nhân tập trung xử lý nền, thi công vỉa hè, lát nền và hoàn thiện các phần việc phụ trợ.

Theo tiến độ thi công, khối lượng công việc của dự án đã đạt hơn 90%. Những hạng mục còn lại đang được các đơn vị triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm kế hoạch đề ra.

Đây cũng là giai đoạn cần được chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực để bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân khi chuyển đến.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp hơn 1.000 căn hộ, góp phần bổ sung quỹ nhà ở có mức giá phù hợp hơn với khả năng tài chính của một bộ phận người dân đô thị. Không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở, việc đưa công trình vào sử dụng còn đặt ra yêu cầu bảo đảm hạ tầng và các điều kiện sinh hoạt cần thiết cho cộng đồng cư dân mới.

Theo kế hoạch, dự án CT3 - Thăng Long Green City dự kiến bàn giao căn hộ cho các hộ dân trong quý IV/2026.