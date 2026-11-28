Tại show diễn, Phương Oanh đảm nhận vị trí vedette, xuất hiện trong thiết kế bodysuit màu đỏ xuyên thấu, kết hợp áo choàng dài cùng những chi tiết lông vũ nổi bật. Bộ trang phục táo bạo, lối trang điểm sắc sảo và thần thái tự tin giúp nữ diễn viên mang đến hình ảnh khác biệt so với thường ngày.

Ngay sau khi màn trình diễn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Phương Oanh nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Dưới bài đăng của nữ diễn viên, một số bình luận bày tỏ sự thích thú: "Đẹp quaaaaaa luôn", "Hot quá chị tui", "Ui trời đỉnh chóp chị ơi". Một khán giả khác còn gửi lời động viên: "Chị iu đã quay trở lại... Hai con tự hào về chị ạ".

Phương Oanh trong thiết kế đỏ nổi bật tại hậu trường.

Khán giả dành nhiều lời khen cho vóc dáng của Phương Oanh sau khi sinh hai con.

Để chuẩn bị cho lần xuất hiện này, Phương Oanh đã dành thời gian tập luyện catwalk tại nhà. Nữ diễn viên cho biết bản thân có phần bỡ ngỡ bởi đã gần 10 năm không đứng trên sàn diễn thời trang.

Bên cạnh việc luyện tập những bước đi, Phương Oanh cũng chú trọng cải thiện vóc dáng để phù hợp với trang phục trình diễn. Trước đó, nữ diễn viên tiết lộ đã giảm hơn 4 kg trong vòng một tháng nhờ kết hợp tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống.

Cụ thể, Phương Oanh duy trì tập yoga khoảng 3 buổi mỗi tuần, đồng thời ưu tiên những món ăn thanh nhẹ, giàu chất xơ và protein như salad cá hồi, ngũ cốc. Sau một tháng kiên trì, cô giảm được hơn 4 kg và còn đặt mục tiêu giảm thêm khoảng 2 kg để có hình ảnh đẹp hơn khi lên hình.

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình, Phương Oanh từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân.

Những năm gần đây, Phương Oanh dành nhiều thời gian cho cuộc sống gia đình sau khi kết hôn và sinh hai con. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh vào bếp nấu nướng, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Vì vậy, màn trở lại sàn catwalk lần này cũng mang đến hình ảnh mới mẻ đối với những khán giả vốn quen thuộc với cuộc sống đời thường của cô.