Diện mạo khác lạ của nghệ sĩ Hoài Linh

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh hưởng ứng không khí Halloween. Đáng chú ý, nhân vật chiếm trọn sự quan tâm của cư dân mạng lại là nghệ sĩ Hoài Linh với tạo hình ma cà rồng độc đáo, khác hẳn vẻ ngoài giản dị thường thấy.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Hoài Linh diện áo choàng đen viền đỏ, kết hợp với bộ răng giả dài và nhọn để hoàn thiện hình tượng ma cà rồng. Màn hóa trang được đầu tư khá cầu kỳ khiến nhiều người bất ngờ, bởi nam danh hài vốn ít xuất hiện trong những hoạt động mang tính giải trí đời thường trên mạng xã hội.

Hoài Linh hưởng ứng không khí Halloween, chịu đầu tư để làm ma cà rồng

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo mới lạ, Hoài Linh còn thoải mái tạo dáng, cười rạng rỡ khi quây quần bên người thân. Những khoảnh khắc vui vẻ của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong vài năm trở lại đây, Hoài Linh khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Những hình ảnh đời thường của nam nghệ sĩ phần lớn được công chúng biết đến thông qua bài đăng của người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Vì vậy, mỗi lần nam danh hài xuất hiện trong những khoảnh khắc gần gũi đều nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, diện mạo tươi tắn và tinh thần vui vẻ của Hoài Linh trong loạt ảnh Halloween lần này khiến nhiều khán giả thích thú.

Một trong những lần Hoài Linh xuất hiện công khai thu hút nhiều chú ý là dịp giỗ Tổ nghề sân khấu. Nam nghệ sĩ trực tiếp tổ chức lễ cúng tại đền thờ Tổ có diện tích khoảng 7.000 m². Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và các thế hệ đàn em đến dâng hương, tưởng nhớ Tổ nghiệp.

Tại đây, Hoài Linh cũng cho thấy vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Nam nghệ sĩ còn ngẫu hứng góp vui văn nghệ, song ca cùng con nuôi Hoài Lâm, tạo nên khoảnh khắc thân tình được nhiều khán giả quan tâm.

Những hình ảnh khác lạ của nghệ sĩ Hoài Linh từng khiến nhiều người lo lắng

Trước đó, một số hình ảnh Hoài Linh với diện mạo gầy gò, làn da sạm đen hơn trước được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả lo lắng về sức khỏe của nam nghệ sĩ. Thậm chí, xuất hiện những đồn đoán cho rằng anh đang mắc bệnh nặng.

Trước những thông tin này, Dương Triệu Vũ đã lên tiếng đính chính, khẳng định anh trai vẫn khỏe mạnh. Nam ca sĩ cho biết, bản thân từng bất ngờ khi một khán giả hỏi thăm về tình trạng bệnh tình của Hoài Linh vì tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng.

Theo Dương Triệu Vũ, diện mạo khác lạ của anh trai xuất phát từ việc tham gia một dự án mới, thường xuyên làm việc ngoài trời dưới điều kiện nắng gió khiến làn da sạm đi.

Dương Triệu Vũ cũng chia sẻ Hoài Linh vẫn ăn ngon, ngủ tốt và giữ tinh thần vui vẻ. Anh mong khán giả không tiếp tục lan truyền những thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang cho gia đình và những người yêu mến nam nghệ sĩ.

Sau ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện năm 2021, Hoài Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn so với trước. Nam nghệ sĩ gần như không còn sử dụng mạng xã hội để cập nhật sinh hoạt cá nhân hay tương tác thường xuyên với khán giả.

Dù hạn chế xuất hiện trước truyền thông, Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật một cách chọn lọc. Thời gian gần đây, nam danh hài đánh dấu sự trở lại với lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong một số dự án phim mới.