Diện mạo khác lạ của 'em gái quốc dân' Moon Geun Young sau đám cưới

Moon Geun Young là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "em gái quốc dân" nhờ vẻ ngoài trong trẻo cùng khả năng diễn xuất từ khi còn nhỏ. Sau thời gian đối mặt với vấn đề sức khỏe và hạn chế hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên tiếp tục nhận được sự quan tâm khi công khai kết hôn với đồng nghiệp Jung Pyeong.

Mới đây, Moon Geun Young thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Theo đó, nữ diễn viên xuất hiện tại một chương trình tuyển chọn âm nhạc của đài SBS. Moon Geun Young diện bộ suit theo phong cách đen trắng thanh lịch, cùng kiểu tóc đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp trongb trẻo của cô.

Hình ảnh mới đây của Moon Geun Young.

Đáng chú ý, diện mạo hiện tại của Moon Geun Young nhận được nhiều sự quan tâm bởi gương mặt cô trông thon gọn, đường nét thanh tú hơn. Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên từng trải qua giai đoạn khó khăn khi được chẩn đoán mắc hội chứng khoang cấp tính, một tình trạng hiếm gặp khiến cô phải tạm dừng hoạt động trong ngành giải trí. Trong quá trình điều trị, tác dụng phụ của bệnh từng khiến cơ thể cô sưng phù đáng kể, ảnh hưởng đến ngoại hình.

Vì vậy, hình ảnh mới của Moon Geun Young khiến công chúng chú ý, đặc biệt khi nữ diễn viên dường như đã lấy lại vẻ ngoài thanh thoát. Hình ảnh hiện tại cũng gợi nhắc khán giả về nhan sắc từng làm nên dấu ấn của "em gái quốc dân" trên màn ảnh Hàn Quốc.

Moon Geun Young được nhận xét lấy lại nhan sắc sau thời gian điều trị bệnh.

Bên cạnh sự nghiệp và diện mạo, chuyện tình cảm của Moon Geun Young cũng trở thành chủ đề được quan tâm trong thời gian gần đây. Vào tháng 7 năm nay, nữ diễn viên bất ngờ thông báo trên mạng xã hội rằng cô đã kết hôn. Người bạn đời của cô là Jung Pyeong, nam diễn viên nhạc kịch hơn cô 7 tuổi.

Theo chia sẻ của Moon Geun Young, cả hai đã có khoảng thời gian dài hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà. Cặp đôi tổ chức hôn lễ riêng tư, chỉ mời các thành viên trong gia đình tham dự và giữ kín thông tin với truyền thông. Thông báo kết hôn của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi cô vốn khá kín tiếng về đời sống tình cảm.

Sau khi công khai tin vui, Moon Geun Young tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trong chương trình truyền hình. Sự trở lại với diện mạo rạng rỡ, cùng những cập nhật tích cực về công việc, giúp nữ diễn viên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.