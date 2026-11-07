Diện mạo hầm chui 6 làn xe ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội sau hơn một năm thi công

Khởi công từ tháng 10/2025, dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh có tổng chiều dài khoảng 600m, quy mô 6 làn xe. Sau hơn một năm khởi công, công trường bước vào giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu chính, nhà thầu huy động nhiều máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Theo thiết kế, hầm chui tại nút giao Cổ Linh dài khoảng 600m, gồm 100m hầm kín, 260m hầm hở và khoảng 240m tường chắn, gờ chắn bánh. Công trình được xây dựng với quy mô 6 làn xe, hai đầu kết nối với đường Đàm Quang Trung và đường dẫn đầu cầu Vĩnh Tuy.

Sau hơn một năm triển khai, dự án đã chuyển sang thi công các hạng mục kết cấu quan trọng. Trước đó, nhà thầu tập trung xử lý nền móng và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện triển khai những phần việc tiếp theo.

Ghi nhận tại công trường những ngày đầu tháng 11/2026, khu vực trung tâm nút giao được bao quanh bằng hàng rào tôn, phục vụ việc tổ chức mặt bằng thi công.

Nhiều máy móc, thiết bị được đưa đến công trường, cùng nhân lực triển khai các hạng mục theo từng khu vực.

Các phương tiện chuyên dụng vận chuyển cọc bê tông đến vị trí tập kết để phục vụ thi công. Ở khu vực đường dẫn xuống hầm, công nhân triển khai công việc liên quan đến bề mặt tường bao.

Đến nay đơn vị đã hoàn thành khoảng 95% các hạng mục hạ tầng phụ trợ, trong khi phần hầm chính đạt khoảng 25%.

Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu huy động nhiều thiết bị cỡ lớn, tổ chức các mũi thi công tại nhiều vị trí.

Công nhân, máy móc được bố trí làm việc liên tục, kể cả ban đêm, nhằm tận dụng thời gian và rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục.

Việc tổ chức thi công tại nút giao Cổ Linh đặt ra yêu cầu về tiến độ và bảo đảm an toàn, bởi đây là khu vực có mật độ phương tiện qua lại lớn. Theo kế hoạch, nhà thầu phấn đấu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 30/4/2027.

Khi hoàn thành, hầm chui Cổ Linh được kỳ vọng giảm xung đột giữa các dòng phương tiện tại nút giao, cải thiện khả năng lưu thông giữa đường Cổ Linh, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung.

Công trình cũng được kỳ vọng góp phần tăng năng lực kết nối giao thông khu vực phía Đông Hà Nội, tạo thêm hướng lưu thông khác mức tại nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, qua đó hỗ trợ kết nối khu vực này với trung tâm thành phố.