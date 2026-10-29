Diện mạo giao thông mới ở vùng biên giới Đồng Tháp

Đồng Tháp có hơn 50km đường biên giới thủy, bộ chung với tỉnh Prey Veng của Campuchia. Nhiều năm qua loạt dự án cầu, đường giao thông, kè chống sạt lở đưa vào khai thác đã góp phần thay đổi diện mạo các xã biên giới của tỉnh.

Cầu Hồng Ngự bắc qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng thông xe đầu năm 2026.

Hạ tầng giao thông ngày càng hiện đại

Những ngày cuối tháng 10, trên công trường xây dựng cầu Bình Hưng (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) công nhân tất bật thi công để thông xe cây cầu kết nối với đường Nguyễn Tất Thành.

Ông Trần Tiến Huy, Giám sát trưởng dự án (thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1) cho biết, cầu Bình Hưng đang được đẩy nhanh tiến độ để kết nối khu dân cư bắc An Thành và khu vực Mương Nhà Máy với đại lộ Nguyễn Tất Thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo cảnh quan và mở rộng không gian phát triển đô thị Hồng Ngự. Công trình cũng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

Đầu năm 2026, người dân phường Hồng Ngự cũng vui mừng khi cầu Hồng Ngự đưa vào sử ụng. Cầu Hồng Ngự thuộc Dự án nâng cao tĩnh không các cầu cắt qua tuyến đường thủy nội địa Quốc gia - giai đoạn 1 do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Cây cầu có tĩnh không thông thuyền 6m, đây là cầu có quy mô lớn nhất qua phường Hồng Ngự đã giải tỏa nút thắt giao thông thủy bộ qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng.

Anh Nguyễn Văn Hưng, tài công chuyên vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới cho biết, cầu Hồng Ngự mới đưa vào khai thác thay thế cầu cũ thuận lợi lớn cho các tàu trọng tải lớn lưu thông qua kênh, rút ngắn hành trình đi Tây Ninh, TP.HCM.

"Trước đây các tàu, sà lan từ Hồng Ngự về Tây Ninh phải xuôi dòng sông Tiền xuống khu vực Mỹ Tho, kênh chợ Gạo về sông Vàm Cỏ. Nay hàng hóa đi đường thủy từ biên giới có thể đi qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng về sông Vàm Cỏ, rút ngắn thời gian lưu thông", anh Hưng cho hay.

Bờ kè Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) vừa được xây dựng khang trang, tạo cảnh quan đẹp ven sông Tiền.

Hệ thống cầu, đường được mở rộng, rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối giao thương. Cùng đó loạt hệ thống kè chống sạt lở, cải tạo cảnh quan sông Tiền như kè Thường Thới Tiền (xã Thường Phước), kè An Lạc hoàn thành đã góp phần bảo vệ bờ sông, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo diện mạo mới cho giao thông khu vực vùng biên mậu.

Quy hoạch phát triển kinh tế cửa khẩu

Vừa qua (tháng 9/2026), UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch triển khai Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp và Khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026 – 2030, nhằm mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và tạo các cực tăng trưởng mới.

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp quy hoạch nằm trên địa bàn 7 xã, phường gồm: toàn bộ xã Thường Phước, phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc và một phần diện tích các xã Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, phường An Bình.

Tỉnh sẽ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng và khu vực cửa khẩu. Một nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp cửa khẩu phụ Mộc Rá thành cửa khẩu chính vào năm 2030.

Thi công một tuyến đường dự án Hạ tầng nông nghiệp đô thị khu vực Hồng Ngự.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, để phát triển đồng bộ, tỉnh đã kiến nghị Trung ương đầu tư các tuyến hạ tầng đối ngoại như: cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh, quốc lộ N1 và cầu Tân Châu - Hồng Ngự. Đồng thời nâng cấp, mở rộng quốc lộ 30; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã theo quy hoạch.

Ưu tiên đầu tư hình thành hai tuyến đường bộ kết nối Đông – Tây từ khu kinh tế biển Gò Công đến cửa khẩu Dinh Bà và từ biển Tân Thành đến cửa khẩu Thường Phước.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phối hợp với tỉnh Prey Veng (Campuchia) đầu tư các tuyến đường kết nối tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, cửa khẩu phụ Mộc Rá và nâng cấp cầu tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, cửa khẩu phụ Thông Bình.

Ngoài ra, Đồng Tháp sẽ tập trung hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng cửa khẩu, ưu tiên, đẩy mạnh xúc tiến thu hút các dự án đầu tư ở các phân khu có vị trí tiềm năng trong khu kinh tế cửa khẩu.