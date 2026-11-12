Diện mạo đường Tam Trinh sau khi được Hà Nội điều chỉnh tăng vốn hơn 314 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh, nâng tổng mức đầu tư từ 4.312,8 tỷ đồng lên 4.627,1 tỷ đồng, tăng khoảng 314,2 tỷ đồng so với phương án được duyệt trước đó. Thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh từ hết năm 2026 sang hết quý II/2027.

Theo phương án điều chỉnh, phần chi phí tăng chủ yếu tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cụ thể, khoản mục này tăng từ 3.883,9 tỷ đồng lên 4.169,5 tỷ đồng. Chi phí dự phòng cũng tăng từ 21,2 tỷ đồng lên 49,7 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác được giữ nguyên.

Dự án đường Tam Trinh có chiều dài khoảng 3.557,7m, mặt cắt ngang rộng 40m, đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy.

Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, hào kỹ thuật, tổ chức giao thông và di chuyển đường dây trung, hạ áp. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố.

Được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2012, dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh vào các năm 2016, 2023 và tháng 4/2026. Công trình chính thức khởi công năm 2024.

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Mai, tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng khoảng 60.924m2, liên quan đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức trên địa bàn 3 phường. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.

Mặc dù mặt bằng đã cơ bản được bàn giao, tiến độ thi công đường Tam Trinh vẫn chưa đạt yêu cầu. Theo hồ sơ điều chỉnh, trong tháng 5 và tháng 6/2026, chủ đầu tư đã cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các đơn vị thi công. Tuy nhiên, tại thời điểm lập hồ sơ, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng.

Các nhà thầu đã tổ chức thi công tại 6 đoạn tuyến, với tổng chiều dài khoảng 875m phía trái tuyến. Một số hạng mục như hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hào kỹ thuật, lát vỉa hè và đắp cấp phối đá dăm loại 1 đã được triển khai. Hạng mục tường chắn và bê tông lót vỉa hè phía bên phải tuyến, dọc bờ sông Kim Ngưu, cũng đang được thực hiện.

Lý giải việc phải điều chỉnh tiến độ, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng của dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và đến tháng 6/2026 mới cơ bản hoàn thành. Trong khi đó, đường Tam Trinh là tuyến giao thông chính của khu vực, việc tổ chức thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đánh giá dự án đã kéo dài khoảng 10 năm, làm giảm hiệu quả đầu tư. Vì vậy, cơ quan này yêu cầu chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết và tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án trong quý II/2027.

Theo quyết định điều chỉnh, UBND phường Hoàng Mai là chủ đầu tư, có trách nhiệm phối hợp với UBND các phường Tương Mai và Vĩnh Tuy giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng; bảo đảm thống nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tránh phát sinh khiếu kiện.