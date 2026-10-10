Diện mạo đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội thông xe kỹ thuật ngày 10/10

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài khoảng 113km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, có điểm đầu kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Dự án được triển khai với tuyến cao tốc ở giữa và hệ thống đường song hành hai bên, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Trong đó, dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành (đường đô thị) dài 58,2km, khởi công ngày 25/6/2023. Sau hơn 3 năm thi công, nhiều đoạn đường qua Hà Nội đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông, chuẩn bị cho kế hoạch thông xe kỹ thuật từng phân đoạn.

Tính đến đầu tháng 10/2026, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa khoảng 40km trên tổng số 50,85km theo phạm vi thống kê. Giá trị sản lượng đạt 3.850/4.282 tỷ đồng, tương đương khoảng 90% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trong năm 2026.

Hôm nay (10/10), Hà Nội thông xe kỹ thuật 15km đường song hành, đoạn từ khu vực cầu Hồng Hà tại Km14+850, đê Hữu Hồng, đến nút giao Đại lộ Thăng Long tại Km29+200.

Nhiều đoạn đường song hành qua Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa, tạo diện mạo rõ nét cho tuyến giao thông mới ở khu vực phía Tây Thủ đô.

Tại xã Quang Minh, mặt đường song hành cơ bản hoàn thành. Tuyến đường được thiết kế với 3 làn xe mỗi chiều, chạy song song với tuyến Vành đai 4.

Ở xã Mê Linh, nhiều đoạn cũng đã hoàn thiện mặt đường. Cùng với công việc thảm nhựa, các đơn vị thi công tiếp tục lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường và hoàn thiện những hạng mục phục vụ tổ chức giao thông trước khi đưa tuyến đường vào khai thác.

Tại xã Ô Diên, đường song hành cơ bản hoàn thành. Một số lối kết nối đã được mở để phục vụ phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng và hoạt động thi công các dự án trong khu vực.

Hệ thống đèn chiếu sáng, vạch kẻ đường tại đoạn tuyến này đã hoàn thiện; các nút giao cũng được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Sau mốc thông xe kỹ thuật 15km ngày 10/10, Hà Nội đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật thêm 22km đường song hành trong tháng 11/2026. Trong đó, đoạn từ nút giao cao tốc Hà Nội - Lào Cai đến cầu Hồng Hà dài khoảng 13km; đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 dài khoảng 9km.

Theo Ban Quản lý dự án, việc thông xe ngày 10/10 được thực hiện theo từng phân đoạn. Các đoạn đường chỉ được đưa vào khai thác sau khi hoàn tất nghiệm thu, tổ chức phân luồng giao thông và bàn giao công tác quản lý, duy tu theo quy định.

Theo thiết kế, phần lõi Vành đai 4 là tuyến cao tốc 6 làn xe, dành cho các xe chạy với tốc độ khoảng 100km/h. Phần đất hai bên được dành cho định hướng phát triển đường sắt quốc gia trong các giai đoạn tiếp theo. Phía ngoài là đường song hành, đường gom đô thị, dải cây xanh cảnh quan và hành lang an toàn hạ tầng. Toàn tuyến có mặt cắt ngang rộng 90-135m.