Diện mạo đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội trước ngày thông xe

Tuyến đường vành đai 4 - vùng Thủ đô dài khoảng 113 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long, gồm khoảng 103 km tuyến chính và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Đoạn qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 56,5 km đang được đẩy nhanh thi công. Dự án thành phần đường song hành đã dần thành hình, nhiều đoạn được thảm nhựa. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 90%.

Đường song hành đoạn qua địa bàn xã Quang Minh cơ bản hoàn thành. Đường được thiết kế 3 làn xe mỗi chiều, chạy song song với Vành đai 4.

Thời điểm hiện tại máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tập trung triển khai thi công đường trên cao của Vành đai 4.

Công nhân làm dầm sắt cho các mố trụ cầu đường trên cao.

Đoạn qua địa bàn xã Mê Linh đã cơ bản hoàn thành.

Nhiều trụ cầu đường trên cao đang thành hình.

Công việc được công nhân thực hiện khẩn trương bảo đảm tiến độ.

Đơn vị chia thành nhiều mũi thi công trải đều toàn tuyến đoạn qua địa bàn các xã Mê Linh, Quang Minh, Tiến Thắng.

Tại địa bàn xã Ô Diên, tuyến đường song hành cơ bản hoàn thành.

Tuyến đường được mở lối phục vụ cho phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng triển khai các dự án quanh khu vực.

Hệ thống đèn chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường đã hoàn thiện.

Tại các ngã tư giao cắt đã được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Đường song hành Vành đai 4 mở lối giúp tăng cường kết nối giao thông giữa các xã Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức...

Đường song hành Vành đai 4 đoạn qua địa bàn xã Hồng Vân đã cơ bản hoàn thành.

Máy móc nhân lực của nhà thầu hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của đường song hành.

Vành đai 4 đoạn kết nối với cầu Mễ Sở thuộc địa bàn xã Hồng Vân.