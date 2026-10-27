Diện mạo dự án QL14E qua Đà Nẵng hơn 1.800 tỷ đồng trước ngày kết thúc thời hạn thi công

Thi công thảm nhựa lớp 2 tại khu vực cầu vượt đường sắt thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL14E qua địa bàn TP Đà Nẵng

Dự án cải tạo, nâng cấp QL14E qua địa bàn TP Đà Nẵng (đoạn Km 15+270 - Km 89+700) đang được gấp rút thảm nhựa đoạn cầu vượt đường sắt (qua xã Thăng Bình) nhằm sớm đưa đoạn đường này vào sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng trong ngày 26/10, hàng chục công nhân, máy móc được huy động để thảm nhựa lớp 2 tại cầu vượt đường sắt.

Theo ông Trần Khắc Khánh, đại diện đơn vị tư vấn giám sát tại gói thầu thi công khu vực cầu vượt đường sắt, trong ngày 26/10 đơn vị thi công sẽ hoàn thiện việc thảm nhựa lớp 2, sau đó khi mặt đường ổn định sẽ cho phương tiện di chuyển trên mặt cầu. Phần đường gom phía dưới cầu sẽ được thi công trong thời gian sớm.

Các phần việc như điện chiếu sáng, thoát nước trên cầu cũng đang được triển khai song song.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, tính đến ngày 24/10, công trình được địa phương bàn giao mặt bằng 70,80/71,38km đạt 99,2%, còn 2 hộ dân ở xã Thăng Bình và Hiệp Đức đang được vận động bàn giao. Các đoạn tuyến đã bàn giao trên 3 gói thầu được thảm nhựa 2 lớp, chuẩn bị sơn vạch kẻ đường, làm cống thoát nước.

Theo ghi nhận, đoạn đường tránh xã Việt An vẫn chưa được thông xe, đơn vị thi công đang nổ mìn để có mặt bằng thi công. Các phương tiện lưu thông qua xã Việt An vẫn đi theo tuyến đường cũ.

Do vướng mặt bằng một hộ dân tại xã Hiệp Đức nên việc thi công, thảm nhựa không được liên tục.

Mương thoát nước cũng được thi công ở các đoạn tuyến đã hoàn thành việc thảm nhựa.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết, tại 5 gói thầu xây lắp đang thi công đạt giá trị sản lượng khoảng 1.351,5/1.432,54 tỷ đồng (khoảng 95%) giá trị hợp đồng.

Ngoài nguyên nhân vướng mặt bằng, các đơn vị cho biết do khu vực vào mùa mưa nên thi công gián đoạn.

Cùng với đó, giá vật liệu tăng cao và khan hiếm, đặc biệt nguồn đá, nhựa đường cao hơn đơn giá được duyệt cũng gây khó khăn cho việc thi công công trình.

Một số đoạn được kè ta luy dương nhằm tránh đất, đá sạt lở gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.

Về phần cầu, hiện 29/30 cầu đã được hoàn thành, còn lại cầu Đắk Mi 1 nằm tại Km 85+383 đang được thi công hạng mục mặt cầu, lan can.

Ghi nhận tại đoạn cuối tuyến Km 89+700 giao với đường Hồ Chí Minh đã thảm nhựa hoàn thiện.

Ông Trần Khắc Khánh, đại diện đơn vị tư vấn giám sát chia sẻ về tiến độ và việc thảm nhựa dự án tuyến quốc lộ 14E

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km 15+270 - Km 89+700, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) do Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, được khởi công tháng 3/2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025, tuy nhiên do vướng mặt bằng, dự án được gia hạn đến tháng 10/2026.