Diện mạo dự án đường ven sông Bảo Định Đồng Tháp

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Mỹ Phong, có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đang được triển khai với nhiều hạng mục xây lắp đạt khối lượng cao.

Công trình gồm tuyến đường giao thông dọc hai bên bờ sông dài 9,978km, xây dựng mới 3 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, tuyến kè bảo vệ bờ sông dài 10.280m, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các công viên, mảng xanh.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, việc di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số gói thầu, nhất là phân đoạn 4.

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Mỹ Phong, có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Công trình gồm tuyến đường giao thông dọc hai bên bờ sông dài gần 10km. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Mỹ Phong, có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng .Ảnh: Công Trí - TTXVN

Thi công dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, việc di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Hạng mục cầu số 3 đã hoàn thành sản xuất và lắp đặt dầm. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Thi công hạng mục kè, cầu và đường giao thông Dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, việc di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số gói thầu, nhất là phân đoạn 4. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Thi công Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Ở hạng mục kè phân đoạn 4, một số đoạn đã hoàn thành công việc đóng cọc, đổ bê tông mũ kè, ụ neo và lắp đặt thanh neo. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Thi công phân đoạn 4 dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. Ảnh: Công Trí - TTXVN