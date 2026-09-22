Diện mạo đại lộ nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 9 tháng thi công

Tuyến đại lộ rộng 120 m, dài khoảng 8 km đang được xây dựng trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, kết nối Quốc lộ 21C với sân vận động VinFast - Trống Đồng, đồng thời liên thông với Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Công trình được khởi công từ tháng 12/2025, cùng thời điểm triển khai sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Điểm đầu tuyến kết nối với Quốc lộ 21C, một trong những trục giao thông quan trọng ở phía Nam Hà Nội.

Theo quy hoạch, đại lộ 120m là tuyến giao thông chính qua khu B của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Tuyến đường chạy qua khu vực bố trí các công trình thể thao, khu đô thị và hệ thống dịch vụ, kết nối khu vực sân vận động với mạng lưới đường bên ngoài.

Sau 9 tháng thi công, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện nền đường. Trên đoạn từ Quốc lộ 21C, nền đường đã được hoàn thiện tại nhiều vị trí. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật đang được lắp đặt.

Ở phía Quốc lộ 1A, các đơn vị thi công tiếp tục làm mặt đường, cống thoát nước, hạ tầng ngầm và cảnh quan.

Máy móc và nhân lực được huy động tại nhiều vị trí trên công trường.

Với mặt cắt ngang lên tới 120 m, tuyến đường có quy mô đặc biệt lớn, tương đương bề rộng của đại lộ Thăng Long. Quy mô này cho thấy vai trò của tuyến trong mạng lưới giao thông được quy hoạch cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo quy hoạch, đây là trục Đông - Tây của khu B, chạy qua khu vực tập trung nhiều công trình thể thao, khu đô thị và trung tâm dịch vụ.

Tuyến đường được xác định là trục giao thông chính, kết nối các khu chức năng trong khu đô thị với hệ thống giao thông phía Nam Hà Nội.

Cây cầu bắc qua sông Nhuệ cũng đang được xây dựng.

Từ trên cao có thể thấy các trụ móng cầu đang thành hình.