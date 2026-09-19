Diện mạo đại lộ kết nối sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội sau 9 tháng thi công

Đại lộ rộng 120m nối sân vận động 135.000 chỗ ở phía Nam Hà Nội.

Tuyến đại lộ rộng 120m, dài khoảng 8km đang được xây dựng trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, kết nối Quốc lộ 21C với sân vận động VinFast - Trống Đồng, đồng thời liên thông với Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Công trình được khởi công từ tháng 12/2025, cùng thời điểm triển khai sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Điểm đầu tuyến kết nối với Quốc lộ 21C, một trong những trục giao thông quan trọng ở phía Nam Hà Nội.

Theo quy hoạch, đại lộ 120m là tuyến giao thông chính qua khu B của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Tuyến đường chạy qua khu vực bố trí các công trình thể thao, khu đô thị và hệ thống dịch vụ, kết nối khu vực sân vận động với mạng lưới đường bên ngoài.

Sau 9 tháng thi công, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện nền đường. Trên đoạn từ Quốc lộ 21C, nền đường đã được hoàn thiện tại nhiều vị trí. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật đang được lắp đặt.

Ở phía Quốc lộ 1A, các đơn vị thi công tiếp tục làm mặt đường, cống thoát nước, hạ tầng ngầm và cảnh quan. Cây cầu bắc qua sông Nhuệ cũng đang được hoàn thiện.

Máy móc và nhân lực được huy động tại nhiều vị trí trên công trường.

Với mặt cắt ngang lên tới 120m, tuyến đường có quy mô đặc biệt lớn, tương đương bề rộng của đại lộ Thăng Long và gần gấp 3 lần chiều rộng 45m của đường băng 11L/29R tại sân bay Nội Bài. Quy mô này cho thấy vai trò của tuyến trong mạng lưới giao thông được quy hoạch cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo quy hoạch, đây là trục Đông - Tây của khu B, chạy qua khu vực tập trung nhiều công trình thể thao, khu đô thị và trung tâm dịch vụ. Tuyến đường được xác định là trục giao thông chính, kết nối các khu chức năng trong khu đô thị với hệ thống giao thông phía Nam Hà Nội.

Từ trên cao, các tuyến đường bao quanh sân vận động VinFast - Trống Đồng có thể nhìn thấy rõ cùng đại lộ rộng 120m.

Cách tuyến đại lộ không xa, sân vận động VinFast - Trống Đồng cũng đang được thi công. Sau 9 tháng, bốn khán đài A, B, C và D đã được triển khai đồng loạt.

Sân vận động được xây dựng trên khu đất rộng hơn 73ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, có mái che đóng mở tự động cùng nhiều hạng mục công nghệ hiện đại.

Theo kế hoạch, tuyến đại lộ rộng 120m và sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Các hạng mục còn lại của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được đặt mục tiêu hoàn tất khoảng năm 2035.

Khi hoàn thành, đại lộ 120m sẽ kết nối khu đô thị thể thao với Quốc lộ 21C, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.