Diện mạo của tỷ phú 29 tuổi sau 16 tháng làm việc với Zuckerberg

Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, phát biểu tại sự kiện Meta Connect diễn ra tại trụ sở chính của công ty ở Menlo Park (bang California, Mỹ) hôm 23/9. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Tại hội nghị nhà phát triển thường niên của Meta hồi tháng 9, Giám đốc AI của Meta Alexandr Wang (29 tuổi), xuất hiện trên sân khấu với kiểu tóc mullet, áo thun rằn ri in hình hươu, quần đen và đôi Crocs cùng họa tiết. Bộ trang phục trông tương đối thoải mái, ngẫu hứng, khác xa hình dung thường thấy về một lãnh đạo cấp cao tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Chiếc áo thun thậm chí trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội khi công chúng suy đoán giá trị trang phục của Wang lên đến hàng nghìn USD. Anh sau đó tiết lộ chiếc áo chỉ có giá 30 USD (khoảng 779.000 đồng), mua tại cửa hàng đồ cũ ở Santa Cruz (bang California, Mỹ).

Không chỉ thay đổi diện mạo, Wang còn xây dựng hình ảnh trực tuyến theo hướng hài hước, trực diện và đậm chất văn hóa Internet. Trên X, anh thường đăng meme, trêu chọc đối thủ và sử dụng những câu đùa có phần khiêu khích.

Phong cách này tương phản với khuôn mẫu lãnh đạo công nghệ thận trọng phát ngôn. Điểm đáng chú ý là sự thay đổi này diễn ra trong giai đoạn Wang chuyển từ vai trò nhà sáng lập startup sang vị trí lãnh đạo cấp cao tại Meta, theo The Wall Street Journal (WSJ).

Tóc mullet và meme

Trước khi gia nhập tập đoàn, Wang được biết đến chủ yếu với tư cách doanh nhân đứng sau Scale AI, công ty chuyên cung cấp dữ liệu phục vụ huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Trong quá khứ, anh từng xây dựng hình ảnh chỉn chu, gọn gàng và chững chạc hơn. Nhiều ý kiến cho rằng phong cách đó giống với hình dung quen thuộc về một doanh nhân công nghệ hơn bây giờ.

Alexandr Wang đến Điện Élysée (Paris, Pháp) dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của Hội nghị Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ Nhân tạo (AI) hồi tháng 2/2025 với tư cách là người sáng lập kiêm CEO Scale AI. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.

Hiện tại, hình ảnh của Wang gắn liền với lối ăn mặc đường phố, những bài đăng lan truyền trên mạng xã hội và cách quảng bá sản phẩm khác thông lệ. Wang tận dụng chính phong cách đó để thúc đẩy Muse, trợ lý AI mới của Meta.

Sau khi ứng dụng ra mắt đầu tháng 9, anh liên tục đăng hoặc chia sẻ lại meme có nhân vật Jolly, linh vật hình khối mềm mại của Muse. Một số hình ảnh mang tính chất đùa cợt, thậm chí có hình thay phần đầu của Jolly bằng khuôn mặt CEO Mark Zuckerberg.

Chiến dịch không dừng ở những hình ảnh vui nhộn. Wang còn công khai châm chọc các sản phẩm cạnh tranh. Khi giám đốc tài chính OpenAI Sarah Friar nhầm tên ứng dụng Dot của công ty mình với Muse trong một lần xuất hiện trên CNBC, Wang chia sẻ lại đoạn video kèm dòng bình luận: “Không sao đâu Sarah, Muse cũng đang nghĩ về bạn”.

Theo WSJ, Wang đăng hàng chục meme liên quan đến Muse trên X, góp phần tạo hiệu ứng truyền thông cho ứng dụng. Cách làm của Wang được Nick Braund, nhà sáng lập công ty truyền thông Words+Pixels, mô tả là nỗ lực đưa Muse vào văn hóa meme, tránh xa ngôn ngữ quảng cáo truyền thống.

WSJ nhận định rằng Wang có nét tương đồng với Zuckerberg thời trẻ. Nhà sáng lập Facebook cũng nổi tiếng với phong cách phát ngôn táo bạo và đôi lúc gây tranh cãi.

Alexandr Wang từng xây dựng hình ảnh chỉn chu, gọn gàng trước khi gia nhập Meta. Ảnh: @alexandr/IG.

Sự thay đổi hình ảnh của Wang có ý nghĩa nhất định đối với Meta. Trong khi Zuckerberg (42 tuổi) ngày càng xuất hiện nhiều với phong cách thời trang cao cấp và hình ảnh doanh nhân quyền lực, Wang đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ, sở hữu lối ​ăn mặc thoải mái, mang tinh thần đường phố, có khả năng giao tiếp tự nhiên với cộng đồng trực tuyến.

Đây là lợi thế khi Facebook và Instagram cần duy trì sức hút với người dùng trẻ trong bối cảnh tệp người dùng của các nền tảng này có xu hướng già hóa.

Dù vậy, sự thoải mái từ phong cách đến phát ngôn của Wang cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Những bài đăng táo bạo có thể tạo sự chú ý, nhưng Muse cũng đối mặt với các câu hỏi về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Trong nội bộ, việc Wang được trao quyền lớn và xây dựng một nhóm nghiên cứu AI với chế độ đãi ngộ đặc biệt cũng gây ra sự bất mãn.

Từ bỏ MIT, thành tỷ phú trước tuổi 30

Alexandr Wang sinh ra tại Los Alamos (bang New Mexico, Mỹ), trong gia đình có cha mẹ là nhà vật lý làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos. Cha mẹ bắt đầu dạy Wang những kiến thức vật lý nâng cao từ khi anh học mẫu giáo. Đến lớp 9, Wang đã lên kế hoạch thành lập doanh nghiệp trong tương lai. Anh sớm rời trường trung học để chuyển đến Thung lũng Silicon làm việc tại Quora, nền tảng hỏi đáp trực tuyến.

Năm 2015, Wang theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Ngay trong năm đầu, anh đăng ký 5 môn khoa học máy tính bậc sau đại học. Tuy nhiên, chàng trai trẻ nhanh chóng bỏ học để tập trung xây dựng doanh nghiệp riêng.

Năm 2016, Wang đồng sáng lập Scale AI cùng Lucy Guo. Công ty phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên việc cung cấp và gắn nhãn dữ liệu phục vụ huấn luyện các hệ thống AI. Khi nhu cầu phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo bùng nổ vào đầu thập niên 2020, Scale AI trở thành nhà cung cấp quan trọng cho nhiều phòng nghiên cứu AI hàng đầu.

Alexandr Wang áp dụng "công thức" áo phông cũ, dép crocs và tóc mullet khi làm khách mời tại sự kiện hội thảo Startup School 2026 hồi cuối tháng 7. Ảnh: Y Combinator.

Thành công của doanh nghiệp đưa Wang trở thành một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Theo Reuters, bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào tháng 6/2025, khi Meta đầu tư 14,3 tỷ USD để sở hữu 49% cổ phần Scale AI, định giá công ty ở mức khoảng 29 tỷ USD. Wang rời vị trí CEO để gia nhập Meta, phụ trách nỗ lực phát triển siêu trí tuệ nhân tạo của tập đoàn.

Thương vụ diễn ra sau khi Meta gặp khó trong cuộc đua AI, đặc biệt khi mô hình Llama 4 không đạt kỳ vọng. Zuckerberg cần một đội ngũ mới đủ sức cạnh tranh với OpenAI, Google và các đối thủ khác. Wang được lựa chọn không chỉ nhờ kinh nghiệm điều hành Scale AI mà còn bởi mạng lưới quan hệ rộng trong ngành, giúp Meta tuyển dụng các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Tại Meta, Wang dẫn dắt một nhóm nghiên cứu được đặt tên TBD Lab, hoạt động trong khu vực có quyền tiếp cận riêng. Nhóm hiện có khoảng 200 thành viên. Một số nhân sự được tuyển dụng với gói đãi ngộ lên đến hàng trăm triệu USD.

Nhiệm vụ của Wang là thúc đẩy Meta trở lại cuộc đua AI. Tháng 4, công ty giới thiệu Muse Spark, mô hình đầu tiên thuộc hoạt động nghiên cứu mới. Wang thừa nhận sản phẩm chưa phải mô hình tiên tiến hàng đầu, nhưng xem đây là bước tiến trong quá trình phát triển.

Đến tháng 9, Meta ra mắt Muse, trợ lý AI có khả năng thực hiện công việc thay người dùng. Ứng dụng có thể hỗ trợ gửi email, đặt chuyến đi, mua sắm và hoàn thành biểu mẫu thông qua môi trường máy tính ảo, với quyền truy cập các dịch vụ do người dùng kiểm soát.

Với Wang, thử thách không chỉ nằm ở việc phát triển mô hình AI đủ mạnh, mà còn ở khả năng đưa công nghệ đến gần người dùng phổ thông. Chiến dịch meme cho Muse cho thấy anh hiểu rằng sản phẩm công nghệ ngày nay cần nhiều hơn những thông số kỹ thuật. Chúng phải trở thành một phần của cuộc trò chuyện trên Internet.

Từ chàng sinh viên bỏ MIT để khởi nghiệp đến tỷ phú được Zuckerberg trao quyền định hình chiến lược AI, Wang đang xây dựng một hình ảnh khác biệt trong giới công nghệ. Tóc mullet, Crocs và những bài đăng gây tranh cãi là cách thể hiện mới. Tại Meta, chúng trở thành một phần trong cách một thế hệ lãnh đạo mới tiếp cận cuộc đua AI.