Diện mạo của 'nam thần' Lee Do Hyun khiến khán giả ngỡ ngàng

Lee Do Hyun là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như 18 Again, The Glory và Sweet Home. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng vóc dáng cao ráo, nam diễn viên thường nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, Lee Do Hyun có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để lên đường sang Milan, Italy. Nam diễn viên sẽ tham dự show diễn bộ sưu tập thời trang nữ Xuân Hè 2027 của một thương hiệu xa xỉ . Sự xuất hiện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Hình ảnh mới đây của Lee Do Hyun tại sân bay, chuẩn bị qua Ý. (Ảnh OSEN)

Trong lần xuất hiện này, Lee Do Hyun lựa chọn áo thun dài tay kẻ sọc màu xanh dương sáng, kết hợp cùng quần ống rộng màu xám than có phom dáng thoải mái. Nam diễn viên hoàn thiện tổng thể bằng túi đeo chéo màu đen và giày loafer cùng tông.

Cách phối trang phục hướng đến phong cách đời thường, đề cao sự thoải mái. Chiếc quần rộng kết hợp áo kẻ sọc giúp Lee Do Hyun tạo cảm giác trẻ trung và năng động. Tuy nhiên, tổng thể trang phục lại chưa thực sự phát huy được lợi thế ngoại hình của nam diễn viên.

Đặc biệt, kiểu tóc cũng trở thành điểm khiến diện mạo lần này chưa đạt được hiệu ứng như kỳ vọng. Lee Do Hyun để tóc ngắn và buông tự nhiên, song phần tóc khá xẹp khiến gương mặt và tổng thể diện mạo có phần thiếu điểm nhấn.

Việc lựa chọn trang phục rộng rãi có thể mang đến sự thoải mái cho chuyến bay dài. Dù vậy, khi kết hợp cùng kiểu tóc đơn giản, tổng thể của Lee Do Hyun trở nên khá an toàn. Với lợi thế ngoại hình vốn có, nam diễn viên được cho là có thể tạo dấu ấn rõ nét hơn nếu lựa chọn cách phối đồ và tạo kiểu tóc phù hợp.

Dẫu vậy, diện mạo sân bay của Lee Do Hyun vẫn nhận được sự quan tâm bởi đây là một trong những lần hiếm hoi anh xuất hiện trước truyền thông trong thời gian gần đây. Nam diễn viên đang trở lại với lịch trình nghệ thuật sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cách chọn trang phục và kiểu tóc khiến "nam thần màn ảnh" Lee Do Hyun chưa phát huy tối đa lợi thế về ngoại hình. (Ảnh OSEN)

Trong thời gian tới, Lee Do Hyun có nhiều dự án đáng chú ý. Anh đã xác nhận tham gia phim Grand Galaxy Hotel cùng các dự án điện ảnh Let's Shake Our Sun và Nambyeol. Những tác phẩm này được kỳ vọng tiếp tục cho thấy sự biến hóa của nam diễn viên trên màn ảnh.

Với lịch trình hoạt động quốc tế ngày càng sôi động, Lee Do Hyun nhiều khả năng sẽ tiếp tục trở thành gương mặt được chú ý tại các sự kiện thời trang và giải trí trong thời gian tới.