Diện mạo của bến xe buýt cửa ngõ TP.HCM sau khi chỉnh trang

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, Bến xe buýt Quận 8 (phường Bình Đông, TP.HCM) vừa được chỉnh trang nhiều hạng mục sau thời gian dài hoạt động. Công trình có diện tích khoảng 7.345,6 m², nằm tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, kết nối nhiều tuyến xe buýt với các khu vực lân cận.

Các hạng mục được cải tạo gồm hành lang đón, trả khách, nhà chờ, hệ thống thông tin, cổng ra vào, cây xanh, thoát nước và phòng cháy, chữa cháy.

Tại khu vực đón, trả khách, mái vòm lợp tấm polycarbonate được lắp dọc hành lang, giúp che nắng, mưa cho hành khách. Ghế chờ được bổ sung, các điểm đón khách được phân khu rõ ràng.

Bảng thông tin LCD mới lắp đặt giúp hành khách theo dõi thông tin các tuyến xe. Không gian nhà chờ được vệ sinh, sắp xếp lại và thay mới một số ghế ngồi. Cổng ra vào được sửa chữa, lắp bảng tên bến bằng đèn LED.

Đáng chú ý, phương án tổ chức giao thông bên trong và trước bến cũng thay đổi. Trước đây, Bến xe buýt Quận 8 có hai lối riêng, gồm cổng vào trên Quốc lộ 50 và cổng ra trên đường Tạ Quang Bửu.

Sau khi cải tạo, xe buýt ra vào bến qua cổng trên đường Tạ Quang Bửu. Phương án này kết hợp với lối rẽ phải liên tục từ Quốc lộ 50 vào đường Tạ Quang Bửu.

Bà Nguyễn Hợp Châu (phường Bình Đông, TP.HCM), sống ở nhà đối diện Bến xe buýt Quận 8, cho biết trước đây khu vực trước bến thường ùn tắc vào giờ cao điểm, có thời điểm tắc đến 1-2 giờ do xe ra vào theo hai hướng, cùng tình trạng hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường.

Theo bà Châu, sau khi được cải tạo, bến xe sạch sẽ và khang trang hơn. Nhà chờ có mái che, các tuyến được phân khu rõ ràng, trong khi việc tổ chức lại lối ra vào giúp khu vực trước bến thông thoáng hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, cho biết công trình nâng cấp, sửa chữa Bến xe buýt Quận 8 đã hoàn thành gần 100%.

Theo ông Thạnh, các khu vực đón, trả khách và lối ra vào được tổ chức lại nhằm tạo thuận lợi hơn cho hành khách và tài xế. Trung tâm đang tiếp tục hoàn thiện cảnh quan, nghiên cứu bổ sung cây xanh tại các nhà chờ để giảm oi bức trong những ngày nắng nóng.

Một số hạng mục khác cũng được bổ sung, gồm camera giám sát, camera AI kiểm soát phương tiện ra vào cùng hệ thống thông tin, liên lạc.

Hệ thống thoát nước và phòng cháy, chữa cháy được cải tạo. Cây xanh được bổ sung tại một số khu vực, góp phần tạo không gian thông thoáng hơn bên trong bến.

Bà Hoàng Thị Sáu (quê Tây Ninh) cho biết bà thường xuyên đi xe buýt từ quê lên TP.HCM để thăm con cháu và rất bất ngờ với sự đổi mới ở đây.

“Trước đây bến xe buýt này nhếch nhác lắm, phía ngoài thì bị lấn chiếm bán hàng nên không có không gian cho người dân đứng chờ xe. Giờ bến sạch đẹp, không còn nhếch nhác như trước đây, chỉ cần ngồi đúng chỗ là có xe buýt tạt qua đón, không còn cảnh đứng đợi dưới nắng mưa nữa”, bà Sáu chia sẻ.

Hiện Bến xe buýt Quận 8 có 8 tuyến, gồm 6 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến liên tỉnh đi Tây Ninh, Tiền Giang. Mỗi ngày, bến phục vụ khoảng 5.000 lượt hành khách.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, lượng khách có xu hướng tăng sau khi hạ tầng được cải thiện, cùng với tác động từ chính sách miễn vé xe buýt. Việc chỉnh trang Bến xe buýt Quận 8 nằm trong kế hoạch nâng cấp một số bến xe buýt trên địa bàn TP.HCM, hướng đến cải thiện điều kiện phục vụ hành khách và tăng khả năng kết nối của mạng lưới giao thông công cộng.