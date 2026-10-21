Diện mạo Công viên Thủ Lệ trước đề xuất quy hoạch 'vừa đóng vừa mở'

UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) đang niêm yết công khai và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500.

Công viên Thủ Lệ được khởi công xây dựng ngày 19/5/1975 trên diện tích khoảng 29 ha. Qua nhiều thập kỷ, nơi đây trở thành điểm vui chơi, tham quan quen thuộc của người dân Thủ đô.

Công viên Thủ Lệ đang nuôi dưỡng và bảo tồn hơn 600 cá thể thuộc hơn 100 loài động vật, trong đó có hơn 40 loài đặc hữu, tiêu biểu như vượn cáo đuôi khoang, vượn đen má trắng, hổ Đông Dương và voi châu Á.

Công viên nằm giữa khu vực đô thị phát triển nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ và dân cư. Khu vực này nằm gần các trục giao thông lớn như Kim Mã, Đào Tấn và đường Bưởi. Từ hồ Thủ Lệ, có thể nhìn thấy tòa Lotte Center Hanoi, một trong những công trình tiêu biểu của Thủ đô, cách công viên khoảng 300 m.

Theo quy hoạch, Công viên Thủ Lệ dự kiến được chia thành hai phân khu chức năng: không gian mở phục vụ cộng đồng và khu nuôi dưỡng.

Khu đất nghiên cứu rộng khoảng 19 ha. Trong đó, khoảng 13,5 ha dành cho không gian mở gồm hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh và đường dạo, cho phép người dân tiếp cận tự do. Khoảng 5,4 ha còn lại được quy hoạch làm khu nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày động vật có kiểm soát. Đáng chú ý, đồ án bổ sung thêm khu thủy sinh rộng khoảng 1.650 m2 dưới lòng hồ.

Ở phía đường Kim Mã, đồ án đề xuất xây dựng cầu đi bộ trên cao kết nối tầng trung chuyển ga S8 của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội với quảng trường đón tiếp bên trong công viên.

Bên cạnh đó, đồ án cũng đề xuất tổ chức lối đi bộ ngầm từ cổng phía đường Bưởi, băng qua trục Vành đai 2 để kết nối với tuyến dạo bộ ven sông Tô Lịch. Phương án này hướng tới hình thành kết nối liên tục giữa không gian sinh thái ven sông với Công viên Thủ Lệ và khu vực di tích Đền Voi Phục.

Đền Voi Phục, di tích quốc gia đặc biệt, được xác định là điểm nhấn trong tổ chức kiến trúc cảnh quan, góp phần định hình không gian phía Tây và tổng thể Công viên Thủ Lệ.

Các hạng mục vui chơi, giải trí gây tiếng ồn lớn giáp ranh khu vực di tích được đề xuất di dời nhằm bảo đảm không gian yên tĩnh, tôn nghiêm. Quỹ đất sau di dời sẽ được bố trí thành quảng trường kết hợp cây xanh, phục vụ lễ hội truyền thống và các hoạt động văn hóa ngoài trời.

Theo ghi nhận, một số chuồng nuôi thú tại Công viên Thủ Lệ có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Bên trong chuồng khá tối, tường ẩm thấp xuất hiện rêu. Mùi hôi từ một số khu vực chuồng gây khó chịu cho du khách khi tham quan. Các chuồng nuôi được bố trí sát nhau, tạo cảm giác chật hẹp.

Du khách phải quan sát động vật qua nhiều lớp hàng rào sắt bao quanh tại một số chuồng nuôi trong khuôn viên Vườn thú Hà Nội. Các thanh sắt và lớp lưới đan xen che khuất tầm nhìn khiến du khách khó quan sát rõ hình dáng, hoạt động của các con vật cũng như chụp được những bức ảnh trọn vẹn.

Tại nhiều khu vực chuồng nuôi, chuột tập trung quanh thức ăn rơi vãi trên nền đất. Tình trạng này đặt ra vấn đề về công tác vệ sinh khu vực nuôi nhốt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật nếu không được kiểm soát.

Đoạn tường ở lối đi cạnh khu vực nuôi voi có dấu hiệu nghiêng, lún, phải gia cố bằng hệ thống giàn sắt chống đỡ phía dưới. Hiện trạng này cho thấy dấu hiệu xuống cấp của một số hạng mục hạ tầng, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm tra, gia cố để bảo đảm an toàn cho du khách tham quan.

Trong chuyến tham quan Công viên Thủ Lệ cùng gia đình, chị Thanh Hà, du khách đến từ TP.HCM, nhận thấy việc quan sát động vật qua các lớp kính còn nhiều bất tiện. Theo chị, bề mặt kính thường bị bám bẩn và phản chiếu ánh sáng, khiến du khách khó nhìn rõ các con vật bên trong chuồng nuôi. “Khi nghe thông tin vườn thú dự kiến quy hoạch theo mô hình bán hoang dã với không gian mở, tôi nghĩ đây là thay đổi cần thiết. Mô hình này sẽ giúp các loài động vật có không gian sống tốt hơn, đồng thời giúp du khách dễ dàng quan sát chúng hơn.”, chị Hà chia sẻ.

Đồ án quy hoạch mới được kỳ vọng mang đến không gian sống gần với tự nhiên hơn cho các loài động vật. Khi hoàn thành, Công viên Thủ Lệ hướng tới trở thành điểm đến nơi người dân vừa có thể dạo bộ, vui chơi, vừa quan sát động vật trong điều kiện thuận tiện hơn.