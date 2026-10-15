Diện mạo Công viên Thủ Lệ trước đề xuất mở 70% diện tích cho cộng đồng

Công viên Thủ Lệ, còn gọi là Vườn thú Hà Nội, là vườn thú duy nhất của Thủ đô, được xây dựng từ năm 1975-1976. Sau nhiều năm hoạt động, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Hiện UBND phường Giảng Võ đang lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên tỷ lệ 1/500.

Theo đó, Công viên Thủ Lệ được định hướng tổ chức thành 2 phân khu: không gian mở phục vụ cộng đồng và khu nuôi dưỡng, trưng bày động vật có kiểm soát.

Phần không gian mở gồm mặt nước hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh, đường dạo và các tiện ích công cộng. Hồ sơ quy hoạch đề xuất dỡ bỏ tường rào bao quanh để người dân tiếp cận tự do 24/7.

Khu vườn thú vẫn kiểm soát vé, duy trì hàng rào bảo vệ phù hợp và đóng cửa theo giờ để động vật nghỉ ngơi. Các trò chơi và dịch vụ thương mại thu phí khi khách sử dụng.

Giá vé vào cửa hiện nay từ 30.000 - 50.000 đồng tùy theo chiều cao. Trẻ em dưới 80cm được miễn phí.

Theo ghi nhận, nhiều hàng quán, khu vui chơi tại Công viên Thủ Lệ đóng cửa. Lượng khách đến thưa thớt khiến không gian trở nên đìu hiu.

“Tôi mong công viên được cải tạo theo hướng mở, kết nối thuận tiện hơn với khu dân cư để thu hút thêm người dân và du khách. Hiện ngày thường khá vắng, việc kinh doanh gặp khó khăn. Nếu không gian được mở hơn, tôi hy vọng lượng khách tăng và hoạt động kinh doanh của các hộ trong khu vực cũng khởi sắc", chị Lâm Ngọc Linh (phường Đống Đa), hộ kinh doanh trong Công viên Thủ Lệ chia sẻ.

Sau nhiều năm sử dụng, chuồng trại và khu nuôi nhốt xuống cấp; nhiều vị trí han gỉ, bong tróc, mất vệ sinh và mỹ quan. Một số khu vực không còn đủ điều kiện để động vật vận động, gây khó khăn cho việc chăm sóc và ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách tham quan.

Phương án mới hướng tới mô hình “Eco-Zoo - vườn thú sinh thái và phúc lợi động vật”. Khoảng 30% diện tích được tổ chức thành khu nuôi, bảo tồn có kiểm soát, chuyển từ “xem thú trong lồng” sang trải nghiệm sinh cảnh tự nhiên, sử dụng rào chìm, hào sinh thái và vách kính chịu lực thay cho hàng rào sắt.

Hệ thống hàng rào ngăn cách Công viên Thủ Lệ với khu dân cư xung quanh, tạo nên ranh giới giữa không gian công viên và khu vực sinh sống của người dân.

Đây là là một trong những hạng mục được chú ý trong đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ.

Hàng rào ngăn cách không gian công viên Thủ Lệ với khu dân cư tại ngõ 9 phố Đào Tấn (Giảng Võ), tạo ranh giới giữa cây xanh và nơi sinh sống của người dân.

Ngõ nhỏ trong khu dân cư làng Thủ Lệ bị bao quanh bởi tường và hàng rào kéo dài, khiến không gian thêm chật hẹp. Bà Phạm Thị Lý (phường Giảng Võ) cho biết bà ủng hộ phương án mở hàng rào để người dân dễ tiếp cận không gian xanh. “Ngõ vốn đã nhỏ, hàng rào lại kéo dài nên khá bí. Nhiều khi muốn đưa cháu vào công viên chơi cho thoáng nhưng phải mua vé xem thú nên lại thôi”, bà Lý chia sẻ.

Phương án cũng nghiên cứu cầu bộ hành từ tầng trung chuyển ga S8 của tuyến metro số 3, vượt qua đường và dẫn xuống quảng trường trong công viên.

Ven hồ được định hướng tổ chức đường dạo giữa các khu cây xanh, bố trí điểm vọng cảnh hướng ra mặt nước. Hồ sơ quy hoạch đề xuất thay lan can sắt hiện hữu bằng giải pháp kè kết hợp cây thủy sinh, cỏ chịu nước.

Trong khu công viên mở, hồ sơ đề xuất bố trí sân chơi trẻ em, khu vận động cho thanh thiếu niên, sân thể thao và không gian dưỡng sinh dành cho người cao tuổi.

“Người cao tuổi chúng tôi chủ yếu cần chỗ đi bộ, tập thể dục chứ không có nhu cầu vào vườn thú. Công viên ở ngay gần nhà nhưng bị ngăn bởi hàng rào và thu phí nên tiếp cận không gian xanh chưa thuận tiện. Tôi mong sau cải tạo sẽ tách khu vườn thú và khu công cộng, có đường đi bộ rộng rãi để người dân, nhất là người già, có thêm nơi sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe”, bà Trần Ngọc Bích (phường Đống Đa) chia sẻ.

Hạng mục khu thủy sinh khoảng 1.650m² được đề xuất bố trí ngầm dưới lòng hồ. Theo ý tưởng “Hai thế giới – Một hành trình”, khách đi trên tuyến tham quan ở giữa, một bên là sinh cảnh nước ngọt, bên còn lại là sinh cảnh biển.

Ngoài kết nối metro, hồ sơ nghiên cứu lối đi từ công viên qua đường Bưởi đến hành lang dạo bộ ven sông Tô Lịch thông qua đường đi bộ ngầm hoặc lối qua đường kết hợp tín hiệu ưu tiên.

Dưới quảng trường, hồ sơ định hướng bố trí bãi đỗ xe ngầm kết hợp quầy vé, khu thông tin, vệ sinh công cộng, ăn uống, mua sắm và vui chơi trong nhà.

Cùng với cải tạo vườn thú, phương án được lựa chọn lấy đền Voi Phục làm trung tâm tổ chức không gian cảnh quan. Những hạng mục vui chơi gây tiếng ồn được đề xuất di chuyển khỏi khu vực giáp ranh hoặc ảnh hưởng đến di tích.

Theo đơn vị tư vấn, trong khu vực nghiên cứu quy hoạch có khoảng 37 hộ dân nằm trên đường Kim Mã và Cầu Giấy, dân số khoảng 150 người. Đại diện phường Giảng Võ xác nhận quy hoạch chi tiết trước đây đã xác định 37 hộ dân này đều nằm trong chỉ giới quy hoạch. Khu vực các hộ dân sinh sống được quy hoạch công viên, vườn hoa.