Diện mạo công viên gần 700 tỷ đồng có Đền thờ Bác Hồ ở Bắc Ninh

Dự án Công viên Văn Miếu có diện tích 4,7ha nằm trên địa bàn 2 phường Kinh Bắc và Võ Cường của tỉnh Bắc Ninh.

Khu vực trung tâm của dự án gồm Đền thờ Bác Hồ, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bức phù điêu và sân kết đoàn. Các hạng mục được bố trí liên hoàn, tạo nên một tổng thể kiến trúc trang nghiêm nhưng gần gũi.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng tại khu vực trung tâm của dự án. Phía sau là Đền thờ Bác Hồ. Đây là công trình được xây dựng quy mô 2 tầng, 8 mái, mang kiến trúc gỗ truyền thống, diện tích182m²; sân Đền đặt trên hồ sen rộng 1.100m².

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm bằng đồng, cao 6,6m. Tượng khắc họa Bác đứng giữa đài sen, với hình khối cách điệu, thể hiện hình ảnh Người đang trò chuyện, căn dặn đồng bào với phong thái gần gũi, đôn hậu.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất, ngày 17/10/1963, được khắc trên bia tại Đền thờ Bác Hồ.

Hai bức phù điêu bằng đá tự nhiên dài khoảng 34,3m, cao trung bình 3,2m, tái hiện lịch sử, văn hóa Bắc Ninh.

Các mảng phù điêu khắc họa lịch sử vùng đất Kinh Bắc và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bắc Ninh.

Không gian cảnh quan trong công viên kết hợp mặt nước, cây xanh và các công trình kiến trúc truyền thống.

Các hạng mục trong công viên được bố trí hài hòa, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, lịch sử giữa lòng Bắc Ninh.

Bao quanh Đền thờ là hồ sen, mặt nước và các công trình kiến trúc tạo nên không gian cảnh quan hài hòa, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Đền thờ Bác Hồ được khánh thành ngày 16/9 nhân dịp Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng, đồng thời là địa phương vinh dự 22 lần được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc.

Theo ông Phạm Hoàng Sơn, việc xây dựng Đền thờ Bác Hồ trên quê hương Bắc Ninh mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà còn là biểu tượng cho tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh qua các thế hệ.

“Đền thờ Bác Hồ và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành ‘địa chỉ đỏ’ để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng; khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực để người dân Bắc Ninh học tập, lao động, xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, ông Sơn nói.