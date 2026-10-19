Diện mạo con gái 6 tuổi nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến fan trầm trồ

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 38, Đông Nhi đã được Ông Cao Thắng và 2 con gái tổ chức sinh nhật ở một nơi xa. Cô khoe nhiều hình ảnh đẹp bên gia đình ở Thượng Hải, Hàng Châu (Trung Quốc). Ông Cao Thắng cũng đăng ảnh bên vợ và hai con gái, bày tỏ niềm hạnh phúc trong chuyến đi gia đình.

Điểm khiến loạt ảnh gia đình được chú ý không kém chính là hai cô con gái Winnie và Hannie. Trong những bức hình được bố mẹ chia sẻ, cả hai xuất hiện với vẻ ngoài đáng yêu, mỗi bé mang một nét riêng.

Đặc biệt, bé Winnie - hình ảnh con gái lớn nhà cặp đôi, tạo dáng tự nhiên trong chiếc váy kẻ caro xanh trắng khi dạo chơi ở Ô Trấn khiến fan không khỏi trầm trồ.

Cô bé được nhận xét là “bản sao” của bố, gương mặt góp nhặt nhiều nét đẹp từ phụ huynh, đặc biệt là mắt, miệng.

Con gái đầu lòng của Đông Nhi ngày càng ra dáng “tiểu thư”, xinh xắn và điệu đà: "Nhìn cái nét này cưng quá giống cả cha lẫn mẹ luôn"; "Như bạch nguyệt quang luôn con gái ơi"; "Mỹ nhân Việt tương lai là đây"...

Góc nghiêng rất ra dáng thiếu nữ của Winnie 6 tuổi. Cô bé hiện học tại một trường quốc tế ở TP HCM.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng kết hôn vào năm 2019. Cả 2 từng có 10 năm hẹn hò, đồng hành cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Bé Winnie là “quả ngọt” đầu tiên trong chuyện tình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Nhóc tì có tên thật là Ông Yên Nhi, sinh năm 2020. Đến tháng 8/2024, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đón ái nữ thứ 2 là bé Ông Gia Hân, gọi thân mật Hannie.