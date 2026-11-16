Diện mạo cổ kính của tuyến đường Huế dự kiến mở phố đi bộ

Tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc sông Đông Ba lâu nay vẫn được biết đến với vẻ đẹp trầm mặc, bình yên giữa lòng đô thị Huế.

Một góc đường Bạch Đằng với những ngôi nhà cổ, mái ngói rêu phong và nhịp sống chậm rãi, đặc trưng của khu phố cổ Gia Hội.

Những hàng cây cổ thụ lâu năm tỏa bóng mát dọc bờ sông Đông Ba. Nhiều cây me tây, bồ đề, muối, sanh… tại đây có tuổi đời hơn 100 năm.

Sông Đông Ba hiền hòa bên tuyến đường Bạch Đằng, tạo nên không gian cảnh quan đặc trưng, góp phần làm nên vẻ đẹp cổ kính của khu vực Gia Hội.

Chùa Diệu Đế, một công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng của Huế cũng nằm trên tuyến đường. Đây cũng là một trong những điểm nhấn văn hóa, tâm linh của khu vực.

Những ngôi nhà rường, phủ đệ mang dấu ấn kiến trúc truyền thống vẫn được gìn giữ dọc tuyến phố, góp phần lưu giữ ký ức về một đô thị Huế xưa.

Đường Bạch Đằng có chiều dài khoảng 2.250m, bắt đầu từ đường Chi Lăng, khu vực chân cầu Gia Hội, đi qua nhiều tuyến đường và khu dân cư cổ trước khi kết thúc tại khu vực bờ sông Đông Ba.

Tuyến phố từng mang nhiều tên gọi qua các thời kỳ. Được hình thành từ đầu thế kỷ XIX gắn với quá trình đào sông Đông Ba, đường Bạch Đằng ngày nay vẫn lưu giữ những dấu tích lịch sử của khu phố cổ Gia Hội.

Theo dự thảo đề án Đề án phát triển dịch vụ, du lịch sông Đông Ba – đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng nhằm phát huy giá trị phố cổ Gia Hội , giai đoạn đầu thành phố dự kiến chỉnh trang, thí điểm không gian phố đi bộ trên đường Bạch Đằng, đoạn từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế. Khu vực ven sông sẽ được nghiên cứu bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ, ngắm cảnh, ghế nghỉ, hệ thống chiếu sáng và nhà vệ sinh công cộng…

Một con ngõ nhỏ của tuyến đường dẫn vào phủ đệ Triều Nguyễn. Nhiều người dân sống ở khu vực này bày tỏ sự đồng tình với chủ trương phát triển phố đi bộ nhằm thu hút du khách và phát huy giá trị di sản của tuyến phố. Tuy nhiên, họ cũng mong muốn, bên cạnh việc phát triển các dịch vụ du lịch, thành phố cần tính toán hợp lý phương án đi lại, bố trí nơi đậu xe máy, ô tô cho các hộ dân mặt tiền và người dân trong các kiệt, tránh gây xáo trộn đời sống thường nhật.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 9/11 về đề án phát triển dịch vụ, du lịch dọc sông Đông Ba, đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch UBND Tp.Huế Lê Trí Thanh kết luận trước mắt ưu tiên khai thác không gian đường Bạch Đằng, đoạn từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế. Qua đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với địa phương hoàn thiện thiết kế đô thị và quy chế quản lý hai tuyến đường. Trong đó, đường Huỳnh Thúc Kháng sẽ được vận động chỉnh trang từng bước, hướng đến khai thác đồng bộ hai bờ khi đủ điều kiện. Chủ tịch UBND Tp.Huế yêu cầu các dự án hạ tầng phối hợp tiến độ, ưu tiên hoàn thành đoạn thí điểm và các hạng mục dưới sông trước khi đưa vào khai thác; đồng thời xác định thời hạn cụ thể để người dân, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị. Việc thiết kế phải thống nhất, phù hợp kiến trúc nhà cổ, phố cổ; khai thác vỉa hè hợp lý, bảo đảm lối đi thông thoáng và kiểm soát âm lượng các hoạt động biểu diễn, tránh ảnh hưởng dân cư. Chính quyền phường có trách nhiệm lấy ý kiến, tạo đồng thuận về thời gian hoạt động, giao thông, bãi đỗ xe và phương án kinh doanh; bảo đảm lợi ích đến cả các hộ dân trong kiệt, phía sau nhà mặt tiền. Thành phố cũng định hướng nghiên cứu sử dụng nguồn thu từ hoạt động du lịch để tái đầu tư chỉnh trang, bảo tồn và hỗ trợ người dân. Trước mắt, địa phương sẽ chọn một số hoạt động phù hợp để thí điểm trước Tết, vừa triển khai vừa đánh giá, điều chỉnh trước khi vận hành đồng bộ.