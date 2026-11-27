VIDEO: Diện mạo cầu Đuống hơn 1.800 tỷ đồng trước ngày thông xe kỹ thuật.

Sau khi hợp long nhịp chính vào ngày 20/9, dự án cầu Đuống mới được hoàn thiện các hạng mục bản mặt cầu, lan can và hạ tầng kỹ thuật.

Những ngày cuối tháng 11, nhà cầu thi công hệ thống điện tại các hạng mục cầu chính, đường dẫn, đường gom và hệ thống thoát nước.

Máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động tối đa tại công trường thi công ở hai đầu cầu.

Cầu Đuống mới thuộc dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, có tổng mức đầu tư khoảng 1.848,6 tỷ đồng. Công trình gồm cầu đường bộ và cầu đường sắt được xây dựng độc lập, thay thế phương thức khai thác chung trên cây cầu cũ.

Hiện tại, cầu chính sắp hoàn thành.

Cầu đường bộ và đường dẫn có điểm đầu tại nút giao đầu cầu Đuống cũ trên đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng. Điểm cuối tại nút giao giữa đường Hà Huy Tập với đường Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) cho biết quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do giá nhiên liệu và chi phí nhân công tăng cao nhưng chủ đầu tư cùng các nhà thầu vẫn đặt mục tiêu đưa công trình thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12.

Cầu Đuống mới sẽ thay thế cầu cũ hơn 120 năm tuổi thường xuyên ùn tắc, đồng thời tăng năng lực kết nối giao thông khu vực phía Đông Bắc Hà Nội.