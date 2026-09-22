Diện mạo cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn

Khởi công tháng 3/2025, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, nối trung tâm Tp.HCM và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu được thiết kế uốn lượn mang hình dáng chiếc lá dừa nước thanh thoát, rực rỡ ánh đèn nghệ thuật bắc qua sông Sài Gòn. Công trình được người dân Tp.HCM mong mỏi, hứa hẹn trở thành điểm nhấn cảnh quan độc đáo kết nối đôi bờ Đông - Tây. (Ảnh: liên doanh Chodai, Takashi Niwa Architects và Chodai Kisojiban Việt Nam).

Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 9), phần mố và cầu dẫn bê tông cốt thép đã thành hình hoàn chỉnh, bề mặt láng mịn, sẵn sàng đón nhận kết cấu vòm thép chính. Tại bờ Quận 1 (cũ), hệ thống mố trụ đầu cầu đã hoàn tất 100% các hạng mục kỹ thuật cốt lõi.

Ở phía đối diện, không gian mố cầu phía Thủ Thiêm đã được dọn dẹp sạch sẽ, hệ thống cẩu trục và thiết bị định vị đã được lắp đặt chờ nhịp vòm. Các trụ đều được bố trí gần bờ nhằm hạn chế số lượng cột dưới lòng sông, tạo khoảng tĩnh không rộng để tàu thuyền chạy trên sông. Trên bờ, dự án bố trí hai nhánh cầu dẫn dài khoảng 290 mét và 165 mét, kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.

Dù nhịp chính bị chậm, không khí thi công tại hiện trường sông Sài Gòn vẫn không hề hạ nhiệt.

Với nhịp chính, toàn bộ phần vòm thép dài 187 mét được tổ hợp trên bệ lắp ráp tại nhà máy của Công ty cổ phần Đóng tàu Đại Dũng (Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, Tp.HCM) đã hoàn thiện việc sơn phủ, nằm tĩnh lặng trên bãi ráp đồ sộ. Nhìn từ trên cao, nhịp cầu chính nặng hơn 1.350 tấn mang hình dáng lá dừa nước được gia công tinh xảo, đã vượt qua mọi bài kiểm tra tải trọng kỹ thuật tại nhà xưởng.

Toàn bộ hệ thống kết cấu vòm thép và 14 bộ lá dừa nước đã được nhà thầu Đại Dũng hoàn thiện chế tạo, lắp dựng thử nghiệm chỉn chu và sẵn sàng hạ thủy. Để vận chuyển thành công cấu kiện nhịp chính vòm thép của cầu đi bộ sông Sài Gòn trên hành trình biển và sông dài hơn 80 km từ Vũng Tàu về TP.HCM, các đơn vị thi công đã phải thiết kế một hệ thống bệ đỡ khổng lồ chuyên dụng nặng khoảng 1.700 tấn đặt cố định trên mặt sà lan siêu tải trọng.

Dù phần mố trụ cầu hai bên bờ và nhịp chính đã hoàn thành, việc "siêu sà lan" chưa kịp cập cảng chế tạo của Công ty Đại Dũng tại Vũng Tàu đã khiến kế hoạch lai dắt nhịp chính lỡ hẹn. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (Vietranstimex) cho biết, sà lan Trung Nam S05 dự kiến được điều động về cảng chế tạo của dự án tại đường số 12, Khu công nghiệp Đông Xuyên vào cuối tháng 9. Ngay khi sà lan được bàn giao, công tác lai dắt nhịp chính sẽ được triển khai nhằm rút ngắn thời gian chậm trễ và hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ánh hoàng hôn buông xuống sông Sài Gòn, nhuộm đỏ khoảng không gian trống giữa hai mố trụ cầu chưa được kết nối. Khoảng trống dài gần 200m giữa lòng sông Sài Gòn dự kiến sẽ được khỏa lấp trọn vẹn bởi nhịp vòm thép trong tháng 9 này.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ kết nối khu vực trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, cầu không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa hai bờ sông Sài Gòn mà còn được kỳ vọng trở thành không gian công cộng mới, tăng khả năng tiếp cận cảnh quan sông nước và góp phần nâng cao giá trị cảnh quan và thúc đẩy kinh tế đêm dọc hai bờ sông Sài Gòn.