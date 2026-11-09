Diện mạo bờ biển Cửa Đại sau khắc phục xói lở

Tuyến kè khu vực bờ biển Hội An cơ bản bám theo tuyến bờ biển hiện hữu, phù hợp với điều kiện địa hình, kết nối phù hợp với các công trình hiện hữu. Ảnh: XUÂN SƠN

Trước tình trạng bờ biển Cửa Đại bị xói lở gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động du lịch, dịch vụ tại không gian biển Hội An, thành phố Đà Nẵng đã triển khai 2 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.196 tỷ đồng, gồm: Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An; Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và khắc phục xói lở bờ biển Hội An.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An có tổng mức đầu tư khoảng 982 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) gần 808 tỷ đồng, viện trợ không hoàn lại từ quỹ WARM do EU ủy quyền 46,585 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 127,907 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 20/3/2025, triển khai trên phạm vi 3,4km từ khu vực cửa sông gần cầu tàu đi Cù Lao Chàm về phía bắc đến khách sạn Victoria. Công trình bao gồm hệ thống 7 tuyến đê ngầm giảm sóng và 6 mỏ hàn vuông góc với bờ nhằm tạo hệ thống giữ cát, giảm tác động của sóng biển, đồng thời bổ sung cát để tôn tạo bãi tắm.

Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và khắc phục xói lở bờ biển Hội An có tổng mức đầu tư 498,1 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu thuộc công trình khắc phục xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An có giá trị 214 tỷ đồng, với quy mô xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ tại 3 khu vực có tổng chiều dài khoảng 1.950m.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đang đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An, bảo đảm chất lượng để bàn giao trước ngày 31/12/2026.

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An xây dựng 7 tuyến đê ngầm giảm sóng dài hơn 2km, nằm song song và cách bờ biển gần 300m. Ảnh: PV

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An còn bổ sung cát để tôn tạo bãi tắm, mở rộng không gian bờ biển. Ảnh: XUÂN SƠN

Cừ larsen chắn sóng trên bờ biển, phục vụ thi công khắc phục xói lở. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An, đoạn kè khu vực 1 dài 700m từ khu bãi tắm Hội An - đoạn khách sạn Victoria kéo dài về phía Bắc đã hoàn tất thi công. Ảnh: XUÂN SƠN

Bờ biển Cửa Đại hiện tại qua góc nhìn toàn cảnh. Ảnh: XUÂN SƠN

Du khách đi dạo trên bờ biển khang trang. Ảnh: XUÂN SƠN

Con đường đi bộ và đạp xe của du khách. Ảnh: XUÂN SƠN

Đã không còn những vết lõm hàm ếch hay hố sạt sâu trên bờ biển. Ảnh: XUÂN SƠN

Du khách chơi thể thao, chạy bộ trên biển Cửa Đại sáng sớm. Ảnh: XUÂN SƠN

Các cơ sở kinh doanh đã bày biện bàn ghế, sẵn sàng đón khách. Ảnh: XUÂN SƠN

Các khối bê tông xếp lớp tại tuyến kè vừa góp phần bảo vệ bờ biển vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian biển Cửa Đại. Ảnh: XUÂN SƠN

Các khối bê tông xếp lớp tại tuyến kè vừa góp phần bảo vệ bờ biển vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian biển Cửa Đại. Ảnh: XUÂN SƠN

Các đơn vị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành những hạng mục còn lại. Ảnh: XUÂN SƠN

Các đơn vị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành những hạng mục còn lại. Ảnh: XUÂN SƠN

Lối đi dọc bờ biển được dành riêng cho người đi bộ. Ảnh: XUÂN SƠN

Cửa Đại mang vẻ đẹp bình yên, mới mẻ sau thời gian khắc phục tình trạng sạt lở. Ảnh: XUÂN SƠN