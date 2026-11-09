Diện mạo bờ biển Cửa Đại sau khắc phục xói lở
Sau thời gian thành phố Đà Nẵng triển khai các dự án khắc phục xói lở, bờ biển Cửa Đại qua khu vực Hội An đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, không gian biển được mở rộng, sẵn sàng cho các hoạt động du lịch - dịch vụ.
Trước tình trạng bờ biển Cửa Đại bị xói lở gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động du lịch, dịch vụ tại không gian biển Hội An, thành phố Đà Nẵng đã triển khai 2 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.196 tỷ đồng, gồm: Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An; Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và khắc phục xói lở bờ biển Hội An.
Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An có tổng mức đầu tư khoảng 982 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) gần 808 tỷ đồng, viện trợ không hoàn lại từ quỹ WARM do EU ủy quyền 46,585 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 127,907 tỷ đồng.
Dự án được khởi công ngày 20/3/2025, triển khai trên phạm vi 3,4km từ khu vực cửa sông gần cầu tàu đi Cù Lao Chàm về phía bắc đến khách sạn Victoria. Công trình bao gồm hệ thống 7 tuyến đê ngầm giảm sóng và 6 mỏ hàn vuông góc với bờ nhằm tạo hệ thống giữ cát, giảm tác động của sóng biển, đồng thời bổ sung cát để tôn tạo bãi tắm.
Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và khắc phục xói lở bờ biển Hội An có tổng mức đầu tư 498,1 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu thuộc công trình khắc phục xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An có giá trị 214 tỷ đồng, với quy mô xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ tại 3 khu vực có tổng chiều dài khoảng 1.950m.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đang đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An, bảo đảm chất lượng để bàn giao trước ngày 31/12/2026.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dien-mao-bo-bien-cua-dai-sau-khac-phuc-xoi-lo-3357967.html