Diện mạo bến xe khách Yên Sở trăm tỷ sau hơn một năm thi công

Dự án đầu tư xây dựng bến xe khách Yên Sở được khởi công trong quý II/2025 với diện tích xây dựng 3.445 m² nằm dọc trục đường Vành đai 3 thuộc phường Yên Sở, Hà Nội.

Bến xe khách Yên Sở với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, được thiết kế với mô hình hiện đại và là bến xe đầu tiên tại Hà Nội sở hữu tầng hầm.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, sau hơn 1 năm xây dựng, bến xe khách Yên Sở hiện đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Dự án đầu tư xây dựng bến xe khách Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội) với diện tích xây dựng 3.445 m², tổng diện tích sàn khoảng 14.534 m². Sau hơn 1 năm xây dựng, bến xe khách Yên Sở hiện hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Trong ảnh là tòa nhà trung tâm bến xe hình tròn 4 tầng (3 tầng nổi, 1 tầng hầm) đã thành hình. Theo thiết kế, tòa nhà chính có diện tích 2.000 m2. Tầng 1 là khu bán vé và showroom, tầng 2 được bố trí các cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhanh. Phía ngoài công trình được lắp kính cường lực.

Hiện tại, đơn vị thi công chỉnh trang các khu vực, thảm nhựa xung quanh bến xe.

Các bãi đỗ xe, lối lên xuống bằng thang bộ và thang máy được đầu tư hiện đại, phục vụ hành khách.

Đây là bến xe khách đầu tiên của Hà Nội có thiết kế tầng hầm với diện tích khoảng 5.000 m2.

Theo quy hoạch, bến xe có công suất thiết kế từ 800-1.000 lượt xe/ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại lớn của người dân khu vực phía Nam Thủ đô.

Bến xe khách Yên Sở được định hướng sẽ là bến xe khách được trang bị các công nghệ hiện đại, tự động hóa, khép kín từ khu vực đón khách, trả khách, xe xếp chỗ chờ đón khách đến khu vực bán vé. Phần lớn các công đoạn tại bến xe sẽ tự động hóa, như kiểm soát xe ra, hiển thị thông tin về chuyến xe, giờ xuất bến, cửa đón khách, hay khu vực xe buýt, khu vực taxi giảm thiểu nhân lực phục vụ, điều hành.

Khi hoàn thành, bến xe khách Yên Sở được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trong hệ thống hạ tầng giao thông của Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Đồng thời phù hợp với định hướng phát triển giao thông bền vững, hiện đại của Thủ đô trong những năm tới.