Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội

Đầu năm 2025, UBND TP Hà Nội quyết định cho Công ty CP Bến xe Thanh Trì thuê hơn 27.500m² đất tại phường Yên Sở để thực hiện dự án xây dựng Bến xe khách Yên Sở. Khu đất được sử dụng đến hết ngày 30/12/2066.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, được triển khai với mục tiêu góp phần giảm áp lực cho Bến xe Giáp Bát và tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Công trình được khởi công trong quý II/2025. Theo thiết kế, diện tích xây dựng khoảng 3.445m², tổng diện tích sàn hơn 14.500m², chiều cao 19,2m. Toàn bộ công trình gồm ba tầng nổi và một tầng hầm.

Ghi nhận của PV vào cuối tháng 9, sau hơn một năm thi công, Bến xe Yên Sở cơ bản hoàn thành các hạng mục.

Ban đêm, hệ thống chiếu sáng cùng phần mặt ngoài bằng kính khiến khối nhà chính nổi bật trên khu vực đường Vành đai 3.

Bao quanh phần nhà chính là khối công trình hình tròn rộng khoảng 2.000m². Theo phương án bố trí, tầng một được sử dụng làm khu bán vé kết hợp showroom, tầng hai dành cho dịch vụ ăn uống. Hệ thống kính cường lực đã được lắp đặt ở mặt ngoài công trình.

Một trong những hạng mục đáng chú ý của Bến xe Yên Sở là tầng hầm rộng khoảng 5.000m². Không gian này được bố trí để trông giữ phương tiện cho hành khách, qua đó tăng diện tích phục vụ mà không phải dành toàn bộ mặt bằng trên cao cho việc đỗ xe.

Bến xe Yên Sở là bến xe khách đầu tiên tại Hà Nội được thiết kế tầng hầm với quy mô lớn như vậy. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt về tổ chức không gian của công trình so với các bến xe hiện hữu.

Tại khu vực phía ngoài, đơn vị thi công đang thảm nhựa các tuyến đường nội bộ và hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Các khu vực bãi đỗ, lối lên xuống dành cho hành khách, thang bộ và thang máy đã được xây dựng.

Bên trong bến xe, các tuyến đường dẫn phục vụ hành khách và phòng điều độ, nơi thực hiện việc đóng lệnh cho xe xuất bến cũng đã hoàn thiện. Các hạng mục này tạo thành hệ thống phục vụ khép kín từ khu vực xe ra vào đến không gian dành cho hành khách.

Bến xe Yên Sở nằm trên trục Vành đai 3, khu vực có mật độ phương tiện cao. Công trình cách Bến xe Nước Ngầm khoảng 2km và Bến xe Giáp Bát khoảng 5km, tạo điều kiện kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu ở phía Nam thành phố.

Theo thiết kế, khi khai thác, Bến xe Yên Sở có công suất phục vụ khoảng 800-1.000 lượt xe mỗi ngày. Bến được định hướng tiếp nhận nhiều tuyến xe khách liên tỉnh từ Bến xe Giáp Bát, trong đó có các tuyến đi các tỉnh phía Nam.