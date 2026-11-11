Diện mạo 4 tuyến đường hơn 8.200 tỷ đồng ở Thủ Thiêm sau 6 tháng tái thi công

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt, một số đoạn tuyến đã hoàn thiện mặt đường, vỉa hè và cảnh quan.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 11, tại công trường dự án thuộc phường An Khánh, hàng chục công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng đang khẩn trương thi công.

Trên một số đoạn tuyến, mặt đường đã được thảm nhựa, diện mạo công trình có nhiều thay đổi so với thời điểm tái khởi động cách đây gần 6 tháng.

Dự án gồm 4 tuyến đường chính là Trần Bạch Đằng (R1), Tố Hữu (R2), Nguyễn Thiện Thành (R3) và Bùi Thiện Ngộ (R4), tổng chiều dài khoảng 12 km, tổng mức đầu tư 8.256 tỷ đồng. Tại đường Trần Bạch Đằng, đoạn từ vòng xoay Trần Não đến khu vực qua biệt thự Lan Anh, nhiều đoạn đã được thảm nhựa, hoàn thiện bó vỉa, vỉa hè, dải phân cách và trồng cây xanh.

So với khoảng 5 tháng trước, khi nhiều khu vực vẫn đang san lấp mặt bằng, hiện tuyến đường đã dần hình thành diện mạo mới. Các hạng mục được triển khai nối tiếp nhau, từng bước hoàn thiện kết cấu và cảnh quan hai bên đường.

Cách khu biệt thự Lan Anh khoảng 500 m, hướng về cầu Ba Son, cầu số 6 - công trình từng dang dở trong thời gian dài - cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều hạng mục tại đây lần lượt được triển khai, hoàn thiện.

Tại đoạn Trần Bạch Đằng đối diện vị trí xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, các đơn vị thi công đang tập trung thực hiện nền đường, xử lý đầu cọc bê tông và chuẩn bị những công đoạn tiếp theo phục vụ thi công mặt cầu.

Theo thiết kế, đường Trần Bạch Đằng dài khoảng 3,4 km, mặt cắt ngang 55 m, quy mô từ 6 đến 10 làn xe. Đây là một trong những trục giao thông quan trọng, kết nối các khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuyến đường có điểm cuối kết nối với đường Trần Não.

Tại khu vực nút giao giữa đường Trần Bạch Đằng và đường Trần Não, các đơn vị thi công cũng đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, từng bước hình thành mạng lưới giao thông kết nối trong khu đô thị.

Trong khi đó, tại đường Tố Hữu, đoạn cuối tuyến kết nối với đường Trần Não và đường Lương Định Của, công tác thi công cũng đang được đẩy nhanh. Các hạng mục trên tuyến được triển khai nhằm bảo đảm sự kết nối đồng bộ với những trục đường chính khác.

Cùng với Trần Bạch Đằng và Tố Hữu, hai tuyến Nguyễn Thiện Thành và Bùi Thiện Ngộ cũng nằm trong tổng thể dự án xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, 4 tuyến đường chính cùng các dự án trọng điểm khác tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được tập trung hoàn thiện trong năm 2026. Đây là những công trình góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khu đô thị mới ở phía Đông TP.HCM.