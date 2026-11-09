Diện mạo 17km cầu cạn Vành đai 3 TPHCM trước ngày thông xe

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Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đoạn cầu cạn dài khoảng 17km thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn đến nay cơ bản hoàn thành các hạng mục chính trên tuyến. Các nhà thầu đang khẩn trương thi công những phần việc còn lại để kịp mốc thông xe kỹ thuật.

Mặt đường cầu cạn chính dài 14,7km, đi qua các khu đô thị phía Đông TPHCM, đã được thảm nhựa asphalt, tạo bề mặt bằng phẳng, đồng bộ.

Tuyến đường áp dụng công nghệ thảm nhựa rỗng thoát nước nhanh, giúp hạn chế tình trạng đọng nước, giảm hiện tượng văng bắn nước giữa các phương tiện khi lưu thông dưới trời mưa.

Hệ thống dải phân cách bê tông, lan can bảo vệ hai bên và cột đèn chiếu sáng đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ. Các biển báo, biển chỉ dẫn giao thông cũng được lắp đặt dọc tuyến, tạo diện mạo của một tuyến đường cao tốc trên cao hiện đại.

Vành đai 3 TPHCM đoạn chạy qua các khu đô thị đông đúc như Vinhomes Grand Park.

Vành đai 3 đoạn trên cao đi qua các khu đô thị đông đúc như Vinhomes Grand Park. Tuyến được thiết kế 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 21,5m tại những đoạn có làn dừng khẩn cấp và 19,5m ở các đoạn thông thường.

Dọc tuyến, các đơn vị thi công đang hoàn thiện gần 9.130 tấm tường chống ồn cao 4m, tổng diện tích khoảng 18.260m². Hệ thống này có tác dụng giảm tiếng ồn xuống dưới 70dB.

Hiện tường chống ồn mới được lắp đặt ở một bên tuyến, theo hướng từ nút giao Tân Vạn đến cầu Nhơn Trạch. Phần còn lại sẽ được triển khai khi tuyến đường được mở rộng lên 8 làn xe.

Tại gói thầu XL3, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, thuộc đoạn tuyến trên cao, máy xúc bánh lốp cùng công nhân tất bật thi công, lắp đặt dải phân cách bê tông. Các tốp thợ dùng xà beng căn chỉnh từng cấu kiện, đồng thời trát vữa cố định chân dải phân cách, tạo mặt bằng để tiếp tục lắp đặt hệ thống hộ lan và lưới chống lóa.

Theo đại diện Ban Giao thông, hiện có hai vị trí cần tập trung hoàn thiện để đưa toàn bộ đoạn tuyến vào khai thác đồng bộ, gồm nút giao kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao Tân Vạn.

Cụ thể, tại nút giao HLD (kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện dầm, mặt đường những nhánh rẽ và đường dẫn, nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ theo hướng cầu Nhơn Trạch và sân bay Long Thành.

Còn tại công trường nút giao Tân Vạn cùng các nhánh lên xuống, tiến độ cũng đang được đẩy nhanh.

"Đây là một trong số những nút giao phức tạp nhất trên tuyến Vành đai 3, nằm tại khu vực có lưu lượng phương tiện lớn. Hiện các mũi thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thiện những hạng mục còn lại" - đại diện chủ đầu tư thông tin.

Theo chủ đầu tư, việc thông xe kỹ thuật 17km cầu cạn Vành đai 3 TPHCM trong tháng 11/2026 là dấu mốc quan trọng của dự án. Khi đi vào vận hành, tuyến đường sẽ nối tiếp trục Mỹ Phước - Tân Vạn từ khu vực phía Bắc TPHCM, đi qua khu vực phía Đông, kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, qua cầu Nhơn Trạch và liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Công trình được kỳ vọng giúp phân luồng phương tiện vận tải nặng, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường nội đô và khu dân cư đông đúc. Đồng thời, khi hoàn thành, Vành đai 3 sẽ hình thành trục giao thông liên vùng quan trọng, tăng cường kết nối TPHCM với Đồng Nai và Tây Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam.

Vành đai 3 TPHCM có chiều dài khoảng 76,3km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đến cuối tháng 10/2026, toàn dự án đạt khoảng 81% giá trị hợp đồng. Trong đó, đoạn qua Tây Ninh đạt 95,6%, còn đoạn qua Bình Dương cũ đạt 71,7%. Năm 2026, các địa phương tập trung hoàn thành khoảng 68,9km trong tổng số 70,4km tuyến chính. Một số hạng mục dự kiến phải lùi sang quý I/2027, gồm khoảng 1,5km đang xử lý nền đất yếu, hai nhánh cầu rẽ trái và cầu vượt Quốc lộ 1 tại nút giao Tân Vạn, cùng hệ thống giao thông thông minh, trạm cân và trung tâm điều hành.