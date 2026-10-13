Diện mạo 15 km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội
Sau thông xe kỹ thuật ngày 10/10, khoảng 15 km đường song hành Vành đai 4 đã thành hình, song nhiều hạng mục vẫn tiếp tục thi công.
Ngày 10/10, khoảng 15 km đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn từ khu vực cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Ghi nhận trên tuyến, nhiều đoạn đã hoàn thiện mặt đường, vạch kẻ đường, hệ thống chiếu sáng và biển chỉ dẫn. Trong khi đó, khu vực giữa hai dải đường song hành cùng một số hạng mục cầu vượt, nút giao vẫn đang được thi công.
Tính đến đầu tháng 10, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa khoảng 40/50,85 km đường song hành, giá trị thực hiện đạt khoảng 90% hợp đồng. Toàn tuyến đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội dài khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường.
Tuyến đường song hành dần hoàn thiện
Từ trên cao, hai dải đường song hành Vành đai 4 hiện rõ giữa các khu dân cư và đồng ruộng ngoại thành Hà Nội. Nhiều đoạn đã được thảm nhựa, kẻ vạch đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trong khi khu vực giữa tuyến vẫn dành cho các hạng mục đang triển khai.
Những hạng mục đang thi công
Dù nhiều đoạn đường song hành đã cơ bản hoàn thiện, các hạng mục cầu vượt, trụ cầu và công trình kết nối vẫn đang được triển khai. Rào chắn, biển cảnh báo được bố trí tại những vị trí đang thi công nhằm bảo đảm an toàn.
Tại các vị trí chưa hoàn thiện, công nhân tiếp tục gia công cốt thép, thi công kết cấu và nền đường. Máy móc, thiết bị được huy động phục vụ các hạng mục còn lại, từng bước hoàn thiện tuyến giao thông quan trọng phía Tây Hà Nội.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dien-mao-15-km-duong-song-hanh-vanh-dai-4-qua-ha-noi-169261013091837842.htm