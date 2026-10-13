Diện mạo 15 km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội

Ngày 10/10, khoảng 15 km đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn từ khu vực cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ghi nhận trên tuyến, nhiều đoạn đã hoàn thiện mặt đường, vạch kẻ đường, hệ thống chiếu sáng và biển chỉ dẫn. Trong khi đó, khu vực giữa hai dải đường song hành cùng một số hạng mục cầu vượt, nút giao vẫn đang được thi công.

Tính đến đầu tháng 10, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa khoảng 40/50,85 km đường song hành, giá trị thực hiện đạt khoảng 90% hợp đồng. Toàn tuyến đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội dài khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường.

Vành đai 4 và những con số.

Tuyến đường song hành dần hoàn thiện

Từ trên cao, hai dải đường song hành Vành đai 4 hiện rõ giữa các khu dân cư và đồng ruộng ngoại thành Hà Nội. Nhiều đoạn đã được thảm nhựa, kẻ vạch đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trong khi khu vực giữa tuyến vẫn dành cho các hạng mục đang triển khai.

Toàn cảnh đường song hành Vành đai 4 hướng về nút giao Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Tuấn Anh

Hai dải đường song hành đã thành hình, khu vực giữa tuyến đang thi công (khu vực quốc lộ 32). Ảnh: Tuấn Anh

Mặt đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Ảnh: Tuấn Anh

Nút giao trên tuyến đã có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và phương tiện lưu thông. Ảnh: Tuấn Anh

Biển chỉ dẫn hướng đi Đan Phượng, Ô Diên và cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Tuấn Anh

Tuyến đường hiện hữu kết nối với khu vực công trường thi công Vành đai 4. Ảnh: Tuấn Anh

Những hạng mục đang thi công

Dù nhiều đoạn đường song hành đã cơ bản hoàn thiện, các hạng mục cầu vượt, trụ cầu và công trình kết nối vẫn đang được triển khai. Rào chắn, biển cảnh báo được bố trí tại những vị trí đang thi công nhằm bảo đảm an toàn.

Các trụ cầu và công trường xây dựng nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuấn Anh

Kết cấu cầu vượt đang thi công, phía ngoài bố trí biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Tuấn Anh

Công trường thi công cầu vượt giữa các nhánh đường đã thảm nhựa. Ảnh: Tuấn Anh

Tại các vị trí chưa hoàn thiện, công nhân tiếp tục gia công cốt thép, thi công kết cấu và nền đường. Máy móc, thiết bị được huy động phục vụ các hạng mục còn lại, từng bước hoàn thiện tuyến giao thông quan trọng phía Tây Hà Nội.

Công nhân hàn cốt thép tại công trường Vành đai 4. Ảnh: Tuấn Anh

Công nhân lắp đặt cốt thép móng công trình. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiều xe lu được huy động thi công nền đường. Ảnh: Tuấn Anh

Công trường thi công cầu vượt trên tuyến Vành đai 4. Ảnh: Tuấn Anh