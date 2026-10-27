Điện lưới quốc gia đến với 100% hộ dân bản Lòm - K. Chăm

Bản Lòm – K. Chăm, xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị hiện có 108 hộ với 466 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Mày thuộc dân tộc Chứt. Trước đó, vào giữa tháng 6/2025, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điện lưới quốc gia đã được đưa về vùng Sy (xóm 3), cấp điện cho 66 hộ dân. Tuy nhiên, các hộ tại vùng Lòm và K. Chăm vẫn chưa có điện lưới quốc gia.

Với mục tiêu đưa điện đến các hộ dân còn lại, Công ty Điện lực Quảng Trị đã triển khai Dự án Hoàn thiện lưới điện trung, hạ áp khu vực Đội quản lý điện Minh Hóa năm 2026, trong đó có hạng mục cấp điện cho bản Lòm – K. Chăm. Công trình có tổng kinh phí gần 660 triệu đồng, đầu tư xây dựng mới 1 trạm biến áp 50kVA-22/0,4kV, hệ thống cột và móng hạ thế cùng 798 m cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x70 mm².

Ánh điện thắp sáng trong những ngôi nhà ở bản Lòm – K. Chăm.

Sau gần một tháng thi công, Điện lực Minh Hóa đã hoàn thành công trình, kéo dây và lắp đặt công tơcho 42 hộ dân, gồm 18 hộ tại vùng Lòm (xóm 1) và 24 hộ tại vùng K. Chăm (xóm 2). Việc đóng điện đã chính thức xóa tình trạng chưa có điện lưới quốc gia tại hai khu vực này, đưa tỷ lệ hộ dân trong bản được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%.

Ông Lê Ngọc Hoan, Phó trưởng Điện lực Minh Hóa cho biết: “Để sớm đưa điện đến các hộ dân, đơn vị đã phối hợp với đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư và phương tiện, khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình. Khi có điện, chúng tôi cũng hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân”.

Đón nhận niềm vui có điện lưới quốc gia, ông Hồ Biên, Trưởng bản Lòm – K. Chăm, chia sẻ: “Bà con vui lắm khi có điện. Từ nay, các gia đình có điện để thắp sáng, các cháu nhỏ cũng thuận tiện hơn trong học tập”.

Việc cấp điện cho 100% hộ dân bản Lòm – K. Chăm góp phần hoàn thiện hạ tầng điện tại các địa bàn miền núi, biên giới của tỉnh Quảng Trị, từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.