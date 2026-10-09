Điện lực Tuyên Quang bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, Công ty quản lý, vận hành 15 trạm biến áp 110 kV, hệ thống đường dây dài 865,98 km và 4.229 trạm biến áp lưới điện trung, hạ áp. Lũy kế điện thương phẩm đạt 1.627,06 triệu kWh, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thương phẩm thành phần công nghiệp, xây dựng tăng 16,3%; quản lý, tiêu dùng chiếm tỷ trọng 45,26%, tăng 8,9%; thương nghiệp, dịch vụ tăng 14% so với cùng kỳ.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa dữ liệu. Công ty đã thực hiện số hóa dữ liệu 495.928 khách hàng, đạt tỷ lệ 100%; kiểm soát 495.922 hợp đồng trên hệ thống, đạt tỷ lệ số hóa 100%. Dữ liệu thiết bị được chuẩn hóa với 602.128 công tơ và 496.280 điểm đo, bảo đảm độ chính xác theo số liệu báo cáo.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang khen thưởng các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch quý III.

Đến ngày 30-9-2026, Công ty quản lý 495.919 khách hàng, tăng 10.153 khách hàng so với cùng kỳ năm 2025. Công tác đưa điện lưới quốc gia đến người dân tiếp tục được quan tâm. Toàn Công ty đang bán điện cho 470.230/474.019 hộ dân tại 124/124 xã, phường, đạt tỷ lệ 99,20% số hộ có điện lưới quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong những tháng cuối năm.

Nhân dịp này, Công ty Điện lực Tuyên Quang công bố các quyết định khen thưởng đối với các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch quý III.