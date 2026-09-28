Điện lực Triệu Sơn xuyên đêm giữ điện cho các trạm bơm tiêu úng

Điện lực Triệu Sơn phối hợp với địa phương duy trì nguồn điện phục vụ các trạm bơm tiêu úng.

Tại xã Đồng Tiến, nước lũ sau mưa vẫn còn đọng tại một số điểm gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động dạy và học tại các trường mầm non, trung học cơ sở và phổ thông trung học Đồng Tiến.

Địa phương đã huy động khoảng 300 người tham gia ứng phó, đồng thời sử dụng gần 100 m3 cát đắp bờ bao dọc sông Hoàng, hạn chế nước chảy ngược vào khu vực trường học. Trong tổng thể các giải pháp này, việc duy trì hoạt động của các trạm bơm tiêu úng có ý nghĩa quan trọng. Muốn máy bơm vận hành liên tục, nguồn điện phải được bảo đảm an toàn, ổn định và có phương án xử lý kịp thời khi phát sinh sự cố.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, từ ngày 24/9, Điện lực Triệu Sơn bố trí lực lượng cùng phương tiện, vật tư, thiết bị trực tại khu vực xã Đồng Tiến; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án cấp điện phục vụ tiêu úng, đồng thời rà soát hệ thống điện tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nước ngập.

Tại trạm bơm B10, một trong những điểm phục vụ tiêu thoát nước, lực lượng Điện lực Triệu Sơn tập trung kiểm tra hệ thống cấp điện, xử lý các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến thiết bị đo lường và bảo đảm phụ tải đủ điều kiện vận hành ổn định.

Lãnh đạo đơn vị cùng kỹ sư, nhân viên Điện lực Triệu Sơn thường xuyên có mặt tại hiện trường, theo dõi tình trạng thiết bị, kiểm tra các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và kịp thời xử lý những bất thường phát sinh.

Trong điều kiện khu vực còn ngập nước, mọi thao tác được thực hiện nghiêm ngặt theo yêu cầu an toàn điện, đặc biệt tại những vị trí có thiết bị điện, đường dây và trạm biến áp chịu tác động của ngập lụt.

Cán bộ, nhân viên Điện lực Triệu Sơn cùng các lực lượng tham gia gia cố, bảo vệ các vị trí có nguy cơ bị nước tràn.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, nhân viên Điện lực Triệu Sơn còn phối hợp với lực lượng chức năng và người dân gia cố các vị trí có nguy cơ nước tràn vào khu vực trạm biến áp, công trình điện và trường học; đồng thời bố trí cảnh báo tại những nơi cần thiết.

Trong thời gian các trạm bơm liên tục vận hành, đơn vị duy trì lực lượng trực, thường xuyên theo dõi tình trạng cấp điện và sẵn sàng xử lý sự cố cho đến khi nước rút hoàn toàn. Sau khi hoàn thành công tác tiêu thoát nước, đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương kiểm tra hệ thống điện, cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn tại trường học.

Nhân viên Điện lực Triệu Sơn kiểm tra an toàn điện tại các khu vực còn ngập úng.

Với sự phối hợp của chính quyền, các lực lượng chức năng, đơn vị vận hành trạm bơm và ngành Điện, sáng 28/9, toàn bộ học sinh tại các trường học trên địa bàn đã đi học trở lại. Thực tế tại xã Đồng Tiến cho thấy, trong điều kiện mưa lũ, nhiệm vụ của ngành Điện không chỉ dừng lại ở việc xử lý sự cố khi xảy ra mà còn đòi hỏi sự chủ động trong nhận diện nguy cơ, bảo vệ thiết bị, duy trì nguồn điện cho các phụ tải quan trọng góp phần cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, tạo điều kiện để trường học, khu dân cư và đời sống người dân từng bước trở lại bình thường.