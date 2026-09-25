Điện lực Thanh Sơn trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn điện cho học sinh

Tại chương trình, cán bộ Điện lực Thanh Sơn phổ biến những kiến thức thiết thực về nhận biết và phòng tránh nguy cơ tai nạn điện; phòng ngừa sự cố lưới điện, cháy, nổ như: không tự ý sửa chữa thiết bị điện; không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt; không chơi gần cột điện, trạm điện, đường dây điện; không thả diều hoặc vật bay gần đường dây điện; khi phát hiện sự cố phải báo ngay cho người lớn.

Đây là những kiến thức cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Nhân viên Điện lực Thanh Sơn phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Chương trình được tổ chức với nhiều hình thức trực quan, tương tác. Học sinh tham gia trò chơi hỏi - đáp về an toàn điện, nhận diện những hành vi đúng, sai trong sử dụng điện và cách xử lý khi gặp các tình huống có nguy cơ mất an toàn. Những câu hỏi gắn với sinh hoạt hằng ngày giúp các em chủ động trao đổi, củng cố kiến thức và dễ ghi nhớ các nguyên tắc bảo đảm an toàn điện.

Học sinh Trường THCS Chu Văn An trả lời câu hỏi về sử dụng điện an toàn.

Việc kết hợp tuyên truyền kiến thức với hỏi - đáp, thực hành kỹ năng giúp nội dung an toàn điện trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận đối với học sinh. Qua đó, góp phần hình thành ý thức sử dụng điện an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn và lan tỏa kiến thức đến gia đình, cộng đồng.