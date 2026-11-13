Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, vận hành sau sáp nhập

Ngày 12/11/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tiếp đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức và hoạt động sau sáp nhập. Nội dung làm việc tập trung vào sắp xếp nhân sự, đầu tư phát triển lưới điện, nguồn vốn, cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành.

Tham dự về phía EVNHCMC có ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc, chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc; về phía EVNCPC có ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc, trưởng đoàn công tác và ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng giám đốc. Cùng dự có kế toán trưởng, lãnh đạo các ban chuyên môn và giám đốc một số công ty điện lực trực thuộc hai tổng công ty.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, vận hành sau sáp nhập

Kiện toàn bộ máy theo địa bàn quản lý mới

Sau hơn một năm thực hiện sắp xếp, hai tổng công ty cùng trao đổi những kết quả, khó khăn và kinh nghiệm trong tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý, bố trí lao động và duy trì hoạt động tại các đơn vị.

Từ ngày 1/7/2025, EVNHCMC tiếp nhận Công ty điện lực Bình Dương và Công ty điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đồng thời tổ chức lại hệ thống thành 15 Công ty điện lực khu vực. Trong đó, địa bàn Bình Dương trước đây được tổ chức thành 3 Công ty điện lực Bình Dương, Thuận An, Bến Cát; địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây hình thành 2 Công ty điện lực Vũng Tàu và Đất Đỏ.

Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trước mở rộng, các đơn vị được sắp xếp còn 10 Công ty điện lực, trong đó các Công ty điện lực Sài Gòn, Tân Thuận, Gia Định và Chợ Lớn được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập, điều chỉnh địa bàn quản lý.

Ở EVNCPC, các Công ty điện lực Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk được hình thành từ việc sáp nhập các cặp đơn vị tương ứng: Quảng Bình – Quảng Trị; Đà Nẵng – Quảng Nam; Quảng Ngãi – Kon Tum; Gia Lai – Bình Định; Đắk Lắk – Phú Yên.

Tổng công ty đồng thời tiếp nhận Công ty điện lực Ninh Thuận để thành lập Công ty điện lực Khánh Hòa và chuyển giao Công ty điện lực Đắk Nông về EVNSPC. Sau sắp xếp, EVNCPC có 8 Công ty điện lực thành viên.

Về tổ chức, cơ quan EVNHCMC hiện có 14 ban; mô hình chung tại các Công ty điện lực gồm 7 phòng và 5 đội nghiệp vụ. Việc kiện toàn tổ chức được triển khai cùng với rà soát chức năng, nhiệm vụ và bố trí nhân lực phù hợp khối lượng công việc.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC trao đổi kinh nghiệm các mặt công tác khi sáp nhập, điều chỉnh địa bàn quản lý

Điều hòa nhân lực, hỗ trợ đơn vị thích ứng

Một kinh nghiệm được EVNHCMC chia sẻ là coi trọng đối thoại với người lao động trong quá trình sắp xếp. Tổng công ty đã tổ chức 3 hội nghị đối thoại tại các nhóm đơn vị sáp nhập, tiếp nhận, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng để xây dựng phương án bố trí nhân sự phù hợp.

EVNHCMC cũng đã điều động, luân chuyển hơn 200 cán bộ, người lao động sang hỗ trợ các đơn vị có khối lượng quản lý lớn hoặc bố trí lại theo vị trí việc làm. Cùng với vận động người lao động nhận nhiệm vụ tại nơi có nhu cầu, tổng công ty quan tâm hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, chi phí thuê nhà và đi lại, giúp người lao động ổn định công việc.

Sự khác biệt về quy trình và phương thức quản lý tại các đơn vị tiếp nhận cũng đặt ra yêu cầu tăng cường đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ. EVNHCMC đã bố trí cán bộ có kinh nghiệm hỗ trợ trực tiếp; tổ chức tập huấn chuyên môn, sử dụng phần mềm và duy trì các tổ hỗ trợ trực tuyến trong những lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, công nghệ thông tin, tài chính. Qua đó, các đơn vị từng bước thống nhất cách xử lý công việc, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Phía EVNCPC chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn cán bộ gắn với năng lực và quy mô quản lý của đơn vị sau sáp nhập; đồng thời quan tâm chế độ, quyền lợi của người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hai bên cũng trao đổi về khó khăn trong tuyển dụng công nhân kỹ thuật trực tiếp, nhất là tại những địa bàn miền núi, vùng xa. EVNHCMC giới thiệu cách phối hợp với các cơ sở đào tạo, thông báo nhu cầu nhân lực từ sớm để chuẩn bị nguồn tuyển dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành lưới điện.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC chia sẻ những kết quả, khó khăn và kinh nghiệm trong hoạt động tại các đơn vị sau sáp nhập.

Đồng bộ đầu tư, dữ liệu và vận hành lưới điện

Trong đầu tư xây dựng, EVNHCMC chia sẻ định hướng ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp lưới điện tại các địa bàn mới tiếp nhận, từng bước hoàn thiện mạch vòng trung thế và mở rộng tự động hóa. Công tác đầu tư được gắn với chủ động đánh giá tình trạng thiết bị, xử lý nguy cơ sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Kinh nghiệm tổ chức thi công cũng được trao đổi theo hướng phối hợp các hạng mục, huy động lực lượng thực hiện tập trung để giảm số lần và thời gian cắt điện công tác, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của khách hàng.

Về nguồn vốn, hai tổng công ty trao đổi việc cân đối, phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển lưới điện, phù hợp nhu cầu và điều kiện của từng địa bàn. Phía EVNCPC nêu những vướng mắc trong thủ tục đầu tư, thỏa thuận hướng tuyến, đất đai; cơ chế phối hợp với địa phương trong bố trí, quản lý và thanh quyết toán kinh phí di dời công trình điện phục vụ các dự án hạ tầng. Các vấn đề về quản lý tài sản, sử dụng trụ sở và hoàn tất thủ tục tài chính sau sắp xếp cũng được đưa ra trao đổi.

Công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) là nhóm nội dung được hai bên quan tâm. EVNHCMC chia sẻ kinh nghiệm kết nối điều khiển lưới điện tại các khu vực tiếp nhận về trung tâm điều độ, ứng dụng phần mềm để ghi nhận, theo dõi tình trạng mất điện và hỗ trợ công tác điều hành.

Trong đó, việc ghi nhận dữ liệu vận hành đầy đủ, kịp thời và khách quan được chú trọng nhằm nhận diện đúng nguyên nhân sự cố, đánh giá chất lượng cung cấp điện và xây dựng giải pháp khắc phục. Quá trình hiện đại hóa lưới điện vì vậy được triển khai cùng với nâng cao năng lực nhân sự, thống nhất quy trình và cải thiện chất lượng dữ liệu.

Lãnh đạo EVNHCMC và EVNCPC cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Buổi làm việc giúp hai tổng công ty chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để tham khảo, vận dụng phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, địa bàn; gắn việc tinh gọn tổ chức với nâng cao hiệu quả quản trị, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.