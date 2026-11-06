Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tham gia triển lãm công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Ngày 4/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, Thành phố Hồ Chí Minh), Informa Markets Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm thông tin năng lượng và phát triển thị trường điện lực, Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Internet Việt Nam đã tổ chức khai mạc Triển lãm VSIF 2026.

Với sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, Triển lãm VSIF 2026 đã thành công tốt đẹp.

Tham dự triển lãm, về phía Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) có ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và các thành viên tham gia giới thiệu tại gian hàng của EVNHCMC.

Triển lãm VSIF 2026, diễn ra từ ngày 4 đến 6/11, quy tụ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia trưng bày, giới thiệu công nghệ, thiết bị điện và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời chương trình còn tạo môi trường giao thương, kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất trong nước với các nhà cung cấp, đơn vị mua hàng và đôi tác quốc tế tiềm năng; góp phần thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC (thứ 3 từ bên phải sang) tham dự nghi lễ khai mạc VSIF 2026.

Tại triển lãm, EVNHCMC đã giới thiệu thành tựu chuyển đổi số trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu đến khách tham quan ứng dụng EVN CSKH và tổng tài 1558 được sử dụng trong toàn Tập đoàn.

EVNHCMC hiện cung cấp điện cho gần 4 triệu khách hàng, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 60 tỷ kWh mỗi năm. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, EVNHCMC đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, EVNHCMC đã cung cấp 45,08 tỷ kWh, tăng 7,8% so với năm 2025. Song song với nhiệm vụ cung cấp điện, công tác vận động tiết kiệm điện cũng đạt hiệu quả cao, sản lượng điện tiết kiệm đạt 2,81 tỷ kWh, tương ứng với 6,25% điện thương phẩm và tăng 4,02% so với năm 2025.

EVNHCMC đã vận hành 100% trạm biến áp 110kV theo mô hình không người trực; 100% lưới điện phân phối 22kV được tự động hóa, giám sát và điều khiển từ xa; toàn bộ khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa.

Bằng những thành tựu đó, chỉ số lưới điện thông minh của EVNHCMC năm 2024 xếp hạng 41/92 công ty điện lực được đánh giá trên thế giới, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN.

Không chỉ dừng lại ở công tác kỹ thuật, mọi đổi mới của EVNHCMC đều lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cao nhất.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự triển lãm.

Những năm qua, EVNHCMC cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, chất lượng dịch vụ điện, chất lượng phục vụ khách hàng và mang đến nhiều tiện lợi cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh như: 100% các loại hình dịch vụ được giải quyết trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt xấp xỉ 100%.

Việc hoàn thành lắp đặt 100% điện kế có chức năng đo đếm từ xa và chuyển ngày ghi điện của toàn bộ khách hàng về cùng một ngày cuối tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng theo dõi và thanh toán tiền điện.

Ngành điện cũng vận hành ổn định hệ thống tổng đài tiếp nhận và chăm sóc khách hàng đa kênh, theo đó khách hàng có thể liên hệ ngành điện nhiều kênh khác nhau và được phục vụ 24/7.